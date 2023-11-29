昔日經典丨展大俠何家勁透露包大人近況　爆金超群術後元氣大傷：不想動了

▲ 何家勁大爆金超群近況！

90年代初包青天劇集熱潮席捲東南亞，若要數最能演活「包公」的演員，可說金超群莫屬，他曾經演足720集「包公」，而展昭、公孫策和包大人這個鐵三角組合，至今依然令劇迷津津樂道！

近年於內地生活的「展大俠」何家勁喜歡開直播跟網民互動，本月26日，何家勁跟網民閒聊時，既然大爆范鴻軒和金超群近況。

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▲ 何家勁大爆「包拯」近況！（抖音截圖）

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包大人：不想動了

何家勁透露目前兩人身在台灣，均處於退休狀態，不過范鴻軒閒時會客串劇集，又周圍吃喝玩樂。勁哥說：「拍一下不太重的角色，也就是所謂我說的不辛苦的戲，他還願意拍這個，拍個一天半天，這樣也挺好。」

反之金超群鮮有亮相幕前，勁哥說：「前幾年他做了一個手術之後就真的元氣大傷，而且他現在好像瘦了不少。」

何家勁曾多少次邀請他倆過來內地玩玩，可惜被婉拒，他續說：「他們都說，哎呀走不動了，不想動了，不想走了。但還是有機會的，等天氣暖和一點再說」。

▲ 三年前，金超群出席導演鄭少峰喪禮。（取自微博）

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7年前進行開腦手術

現年72歲的金超群最近一次露面為3年前，當時他出席導演鄭少峰喪禮，從網絡上的照片所見，金超群身形比前消瘦，要撐著拐杖行路。

另外，金超群於2016年發現有腦壁瘤，壓住其左腦因而影響語言和行動神經，其後返台進行開腦手術，康復後他接受媒體訪問，更於鏡頭前展示頭上的疤痕。

受訪時金超群表示腦內長出一個5公分的腫瘤，由於積水已增大至9公分，影響日常生活，最終決定接受開腦手術。

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