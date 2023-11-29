【解決劏房】何永賢：處理劏房和公營房屋供應息息相關　適時會大刀闊斧

▲ 房屋局局長何永賢。（梁偉榮攝）

房屋局局長何永賢表示，處理劏房問題，和公營房屋的供應息息相關，必須要等公營房屋供應到位，或過渡性房屋、簡約公屋發揮作用時才能同步推進。又指政府已有足夠土地，供應41萬個公營房屋單位，可供應未來十年住屋需求，屆時政府可考慮大刀闊斧的舉措，取締不合適劏房。

立法會前廳交流會討論劏房問題後，民建聯議員鄭泳舜亦在立法會大會上，就相關議題提出口頭質詢，要求政府交代取締劣質劏房的時間表。何永賢回應時指，劏房問題關乎數以萬計家庭，政府要制定周詳計劃，強調大原則是不讓住戶流離失所。她又指，政府已覓得足夠的土地以滿足未來十年的房屋供應，解決劏房問題工作組工作剛開始，需與不同持份者商討取締劣質劏房的方案。

鄭泳舜則指出，現時有約11萬名劏房戶，但當局只收到2.3萬份租賃通知書，換言之，有約8萬劏房戶，未受保障，直言業主視法律如無物。何回應指，相關工作須持之以恆，她透露現時有28宗檢控、有26宗等待聆訊、588宗調查中，而徵詢律政司的個案有71宗。

至於劏房最低標準如何釐定，何指工作小組暫時傾向，考慮因素包括樓宇安全、消防、衞生要求、居住面積等。她亦提到社會討論有涉及劏房設施、樓底高度等，強調工作組對劏房最低標準的項目持開放態度。

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記者：趙居逸