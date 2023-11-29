  • 24°C
香港時間 : 20231129日 (週三) 14:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【解決劏房】何永賢：處理劏房和公營房屋供應息息相關　適時會大刀闊斧

政治 13:47 2023/11/29

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

房屋局局長何永賢。（梁偉榮攝）

房屋局局長何永賢表示，處理劏房問題，和公營房屋的供應息息相關，必須要等公營房屋供應到位，或過渡性房屋、簡約公屋發揮作用時才能同步推進。又指政府已有足夠土地，供應41萬個公營房屋單位，可供應未來十年住屋需求，屆時政府可考慮大刀闊斧的舉措，取締不合適劏房。

立法會前廳交流會討論劏房問題後，民建聯議員鄭泳舜亦在立法會大會上，就相關議題提出口頭質詢，要求政府交代取締劣質劏房的時間表。何永賢回應時指，劏房問題關乎數以萬計家庭，政府要制定周詳計劃，強調大原則是不讓住戶流離失所。她又指，政府已覓得足夠的土地以滿足未來十年的房屋供應，解決劏房問題工作組工作剛開始，需與不同持份者商討取締劣質劏房的方案。

鄭泳舜則指出，現時有約11萬名劏房戶，但當局只收到2.3萬份租賃通知書，換言之，有約8萬劏房戶，未受保障，直言業主視法律如無物。何回應指，相關工作須持之以恆，她透露現時有28宗檢控、有26宗等待聆訊、588宗調查中，而徵詢律政司的個案有71宗。

至於劏房最低標準如何釐定，何指工作小組暫時傾向，考慮因素包括樓宇安全、消防、衞生要求、居住面積等。她亦提到社會討論有涉及劏房設施、樓底高度等，強調工作組對劏房最低標準的項目持開放態度。

最新影片推介：

TOPick診症室
TOPick診症室｜30多歲港男早洩持續6年羞於求醫終致離婚　揭早洩2大成因＋改善小貼士

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸

相關文章

【公屋濫用】小紅書內地女宣稱住600呎海景公屋　房署調查後證實用戶在炫富　
17:20 2023/11/28
【公屋濫用】小紅書內地女宣稱住600呎海景公屋　房署調查後證實用戶在炫富　
【解決劏房】耗時10月研究劣質劏房被指太遲　黃偉綸：完成各項建議需時部署
今日 12:10
【解決劏房】耗時10月研究劣質劏房被指太遲　黃偉綸：完成各項建議需時部署
【資助房屋】房協朗然將開放示範單位　兩房最大658呎送家電
10:10 2023/11/22
【資助房屋】房協朗然將開放示範單位　兩房最大658呎送家電

你可能感興趣

【公屋濫用】小紅書內地女宣稱住600呎海景公屋　房署調查後證實用戶在炫富　
17:20 2023/11/28
【公屋濫用】小紅書內地女宣稱住600呎海景公屋　房署調查後證實用戶在炫富　
【解決劏房】耗時10月研究劣質劏房被指太遲　黃偉綸：完成各項建議需時部署
今日 12:10
【解決劏房】耗時10月研究劣質劏房被指太遲　黃偉綸：完成各項建議需時部署
【資助房屋】房協朗然將開放示範單位　兩房最大658呎送家電
10:10 2023/11/22
【資助房屋】房協朗然將開放示範單位　兩房最大658呎送家電
何永賢 房屋局 民建聯 過渡性房屋 公屋 鄭泳舜 律政司 劏房 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【公屋濫用】小紅書內地女宣稱住600呎海景公屋　房署調查後證實用戶在炫富　
【公屋濫用】小紅書內地女宣稱住600呎海景公屋　房署調查後證實用戶在炫富　
急症室最長等候時間（11月29日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月29日 時間12:05）
湯馬戀｜湯洛雯完成超豪華過大禮　靚湯：好多謝馬生嘅疼愛
湯馬戀｜湯洛雯完成超豪華過大禮　靚湯：好多謝馬生嘅疼愛