學生壓力｜被家人言語暴力「攞多幾粒星就好」 大學生：呢啲說話真係好窒息

本港學童學習壓力大，很多港媽、港爸對子女學業和前途十分緊張，往往不自覺在言語和行為上「過了位」，構成對子女言語暴力施壓，最終子女關係越走越遠，關係漸變得疏離。本地一名大學生回顧家人在其備戰應考 DSE 時，每日施壓：「你再唔勤力啲考入大學出嚟做M記」、「快啲搞掂去温書」，即使順利考入大學，仍不忘提及「如果再努力啲攞多幾粒星就好」等，令到他趕到崩潰，形容家人「呢啲說話真係好窒息」，向網民求助如何令自己解脫心理困擾。

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因家人言語暴力每日以淚洗面

該名大學生在討論區《Dcard》以「屋企人講呢啲說話真係好窒息」為標題發文，指在應考DSE時，每逢放學回家後都用一半時間溫習，都被家人指責：「你再唔勤力啲考入大學出嚟做M記」；無論食飯和洗澡輕鬆下，都被家人催促：「快啲搞掂去溫書」，好像食飯喝水呼吸都是多餘，令他每日都感到窒息，壓力極大，「搞到我日日都喺度喊，好多次mental breakdown 喊到收唔到聲。」

升學大學後有感壓力創傷

他最後升上大學終同家人提及其言語暴力對他構成很大的壓力，期望家人改變說話方式，結果當家人聽到他自謙地說：「我考到呢個分都唔錯吖」，仍否定他的努力，只自讚為他所做出的行為說：「好彩當時日日都有叫你溫書」、「如果再努力啲攞多幾粒星就好」、「我嗰啲唔叫壓力，係關心你想你考好啲」，這令他愈聽愈心寒，「明明係我自己嘅努力，明明係佢哋搞到我mental health惡化，點解喺人前人後都變成佢哋嘅功勞？？」

事主嘗試包括家人行價值觀，但家人言語施予的壓力，令他感到創傷，每日「好似唞唔到氣咁」，非常辛苦。他不想因此與家人成為仇人，但有感大家不能互相理解，十分痛苦，希望能找到出路同「自己和解」。

獲不少同路網民身同感受

此帖文一出，獲不少同路網民表示感同身受，支持事主，「同是天涯淪落人」、「一樣，屋企人一路以為我讀書好好，讀得好輕鬆。dse嗰陣同佢哋呻好多嘢溫咗都唔入腦，佢哋就會講咩再溫耐啲，辛苦啲，要奮鬥，要吃苦，之後開始講啲大道理…wth其實我都知佢哋幫唔到我，尋求緊溫暖同支持啫…」。許多網民建議事主，忍受父母到大學畢業後，有經濟能力，即搬離家自立，「比多啲空間自己唞下氣」。

更有雙親是教師的網民分享被否的遭遇，被標籤「父母係老師我就一定要好叻咁」，「我父母都會講嗰啲嘢，好似我冇咗佢哋我注定係垃圾咁，佢哋甚至乎嗰陣因為我冇星，逼我retake多次，當時我都有一排好辛苦唞唔到氣日日mental breakdown」，後來他想通了不能改變父母的思想，所以只好當他們說話「發噏風」，不需理會，做其他事情分散注意力，明白考試分數對得起自己即行。

還有網民抱怨被父母因學歷而看不起的經歷，指自己過去兩年就讀專上學院，被雙親認為是「家族恥辱」，後來，他通知父母考入中大，他們態度180度轉變，為他切水果，並問事主想要什麼禮物，更提及「放心！我哋一定支持你讀書！」父母舉動令這位網民應到十分噁心，以及「慶幸最尾都係塞住佢哋把口」。

許多網民建議事主，忍多幾年，大學畢業後有經濟能力，便搬出自立，「比多啲空間自己唞下氣」。

專家建議父母表達 6 招善意溝通的方式

香港資優教育學苑在 TOPick.com 發文分享 6 招父母加強與子女溝通的方式如下：

1. 可主動打開話題，與子女分享你所留意到的時事或所關心的事項，持平地了解子女對相關時事/事件的所思所想 2. 盡量多陪伴，如子女當下不願分享，可表示理解，開放等待子女願意溝通的機會 (例如： 「似乎你暫時唔想講住，等你想分享，我可以聽你講啊！」) 3. 留意子女的神情行為動作，適時客觀描述其狀態 (例如：「我留意到你……」) 4. 同理子女的處境，適時反映子女的感受 (例如：「我感到你似乎覺得……」) 5. 當子女分享時，可停下其他事務，專心一致地聆聽並適時重述/反映子女的感受 6. 如有疑問，待子女分享後，可提出簡短的疑問，澄清並嘗試理解未明之處

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責任編輯：王明芳