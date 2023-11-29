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【審計報告】實地巡查房委會4條屋邨　揭無障礙通道設計不當

社會 13:51 2023/11/29

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屋邨通道多數設有觸覺警示帶，協助視障人士引路。（資料圖片）

審計署今（29日）發表新一份衡工量值報告，審研房署保養和維修無障礙設施的情況，並且實地視察，批評房署沒按指引做好保養維修，建議加強監察。

房委會須提名無障礙主任，協助殘疾人士進出或使用場地，以及處理投訴。而無障礙主任應定期檢查設施，確保保養得宜，亦須提交季度報表。可是審計署分析無障礙主任去年4月至今年3月期間的提交情況，發現237個屋邨中，有97個（41%）沒按要求提交所有檢查結果，當中25條（11%）屋邨沒有提交任何檢查結果。

今年6至8月，審計署實地往屯門友愛邨、小西灣邨、葵涌邨及石硤尾邨視察，發現有3條屋邨的設施，偏離2008年《設計手冊》，包括沒在門口前、斜道頂部和底部或樓梯，鋪設黃色凹凸的觸覺警示帶。亦有兩條屋邨偏離房署技術指引，觸覺引路帶沒有上蓋。亦有兩條邨的觸覺引路帶、觸覺警示帶有損毀，有3條邨部分引路帶被單車等物品阻塞，視障人士未必能辨別。

報告建議房署，須加強監察無障礙主任提交檢查結果的情況，加強巡查。針對設施損毀或偏離指引情況，要糾正問題。

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記者：吳卓峰

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