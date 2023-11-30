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創業追夢｜死慳死抵供妻讀藍帶學做廚　暖男裸辭夫妻檔開餅店圓夢

休閒消費 12:50 2023/11/30

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

在這個速食年代，你還相信愛情嗎？或許聽了他們的故事，你會。P for Pastry兩位創辦人吳汝謙（Ethan）和鄭迎曦（Peggy）在職場認識，愛情長跑了7年後結婚，婚後才半年，Peggy決定去日本讀藍帶課程追夢，Ethan不但舉腳支持，太太學成歸來後，他更辭去原本的市務工作與太太一同開店闖天下。無論餅店的成績如何，二人的愛情研習課已經拿到滿分！

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Peggy自小已立志想當廚師，皆因媽媽是個地獄廚神。「我們的日常劣食包括蠔油粟米炒火腿、番茄汁炒菠蘿腸仔等，其實我只想正常地吃炒菜和蒸魚。」

於是Peggy跟爸爸學煮餸，興趣日漸濃厚，不過父親卻反對他入行。「爸爸是中廚，很明白行業的艱辛，覺得我入行會很辛苦，而且女孩子體力較遜色，入行會較輸蝕。」廚師做不成，Peggy進入了會計行業，更邂逅到她的The One。

二人的愛情故事，要由2010年說起，當時Peggy是會計，Ethan則從事市務。「老闆很有創意，會將同事調到不同部門去學習，當時我被調到市務部工作。」二人互生情愫，但對於辦公室戀情，他們有點避忌，沒有公開，怕老闆會不喜歡。地下情一年半後，終於被同事在餐廳撞破，老闆知悉後，不但沒有生氣，還想以「媒人婆」身份封一封大利市給他們！

Peggy與其他同學打成一片，是很合拍的團隊。

赴日讀濃縮版藍帶課程

之後Peggy由會計轉到母校教書，除教授商科外，亦有參與課外活動，包括毅進廚藝課程。「當時我經常跟同學說，有夢想就要去追尋，久而久之我就開始反思，為何我懂得教人，自己卻不這樣做呢？」

與Ethan商量後，Peggy決定到日本讀3個月濃縮版的藍帶課程。「選擇日本，因為我們都喜歡日本文化，課程有二、三成都與日本果子有關，我很有興趣接觸。」雖然剛新婚半年就要分隔兩地，但Ethan仍十分支持太太去追夢，「因為這是她的夢想。」木訥的Ethan吐出了一句。

節衣縮食儲「彈藥」

支持還支持，但現實始終是現實，太太全職讀書，Ethan要獨自面對龐大的供樓壓力，節衣縮食不能少。「減少購買衣飾和玩具，吃飯都要『諗過度過』，不會吃午餐，會吃較便宜的魚蛋粉。」此外他又兼職做侍應，每周3至4天，雖怕被同事碰到，但仍堅持了大半年。

雖然剛新婚半年就要分隔兩地，但Ethan仍十分支持太太去追夢。

Peggy在日本亦非風流快活，她就曾因為上課時「義」字當頭而2級燒傷，至今傷疤仍在。「一開始上課時，都會覺得同學之間是競賽，但慢慢卻發現我們是個團隊，需要互相幫助。」有一次她的「神隊友」稍為恍神，將200度的烤盤倒在她手上。「正常人一定會縮手，但我當時想，如果我縮手他的製成品就會跌在地上，讓他零分。」所以她頂住了一分鐘，後來校醫說她是2級燒傷。

專業分享 受益無窮

Peggy表示，原本以為藍帶會是完成課程後的最終得著，但後來發現，專業烘培師的經驗分享才是。「有不少以前會丟掉的食材，只要經過加工都一樣很美味，就如香草殼吧，以前用完香草籽就會棄掉，但原來將它烘乾打碎，混合砂糖後就可以做蛋糕和麵包，提升香味。」伯爵茶葉亦有異曲同工之妙，打粉後可以做蛋糕或慕絲，令製成品成分更天然、味道更香濃。

望穿秋水，Peggy終於學成歸來。「當時我們儲了一筆錢，本來打算用來買車位自用，但後來車位不斷升值，我們沒能力購買了。」於是他們決定用這筆錢來創業，一開始想教烘焙班，可是碰上了疫情，如意算盤沒打響，他們就接外面的定單來做，又開始做網店，慢慢更在商場的快閃店擺賣，他們推出的雪山蛋糕，很受人客歡迎。

超巨大士多啤梨撻（$58）採用美國長柄或日本士多啤梨，水果都由夫婦到果欄新鮮採購，旁邊是甜美的蛋白霜，可以平衡水果的酸味。

正式入舖夢成真

始終做快閃店不夠穩定，租約時有時無，又會限製他們的出品類型。「試過有商場不想我們做蛋糕，因為會跟他們的租戶撞產品，於是我就在兩星期之內，研發賣撻，結果更受歡迎。」今年2月起他們正式入舖，以七彩縯紛的果撻為主打，至今已推出逾100種款式。「我要求每天在餅櫃內都要有齊紅、橙、黃、綠、青、藍、紫7色，給客人眼睛有開心的感覺。」果撻味道包括各式水果、紫薯、開心果等等。

同心同力，夢想成真了，但再恩愛的夫妻一起工作都難免會有摩擦。「Ethan最初是反對做優惠的，因為覺得每一個撻都是大家的心血，而且成本很高，但我覺得疫情已改變消費者的購買模式，或者有客人想試但覺得價錢貴呢？便宜一點賣掉，總好過收舖時丟掉或到處請人吃。」最後Ethan答應試一天，發現效果很不錯，所以現時每天都會選一、兩款來做宣傳。「以我們的法式焦糖燉蛋為例，之前做2件88折，出8件都賣不完，今日做買一送一，出了三、四打下午已經售罄，還會帶動其他款式產品的銷售。」

的而且確，夫妻相處之道貴乎坦誠溝通與互相尊重，Ethan與Peggy這一對，就是最幸福例證。

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P for Pastry
地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈第三座2樓C2室
電話：91891682
營業時間：每天12nn-8pm

記者：曾海倫

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