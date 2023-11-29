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【眼睛健康】港大眼科伙郭炳江推免費白內障手術計劃　料逾500名基層受惠

社會 14:01 2023/11/29

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港大眼科伙郭炳江推免費白內障手術計劃。（曾耀輝攝）

港大醫學院眼科學系今日（29日）宣布，獲郭炳江及家人慈善基金捐助1000萬元，推出「郭炳江先生夫人慈善白內障手術及研究計劃」，冀為逾1000名香港弱勢居民提供專業眼科檢查，並向當中逾500人提供免費白內障手術及眼科諮詢服務。

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白內障是香港致盲和視力受損的主因，惟現時醫管局眼科門診非緊急新症，最長需輪候逾4年，白內障患者確診後，更一般需額外等逾1至2年才能接受手術。

有見及此，香港醫學院眼科學系推出「郭炳江先生夫人慈善白內障手術及研究計劃」，旨在為逾1000人提供眼科檢查，並向當中逾500人提供免費白內障手術、手術前後諮詢、覆診檢查和處方藥物。所有患者均會在港大眼科中心接受由教授團隊提供的服務。

港大醫學院臨床醫學學院眼科學系系主任及臨床教授梁啟信指，患者將接受先進眼科檢查，包括以光學相干斷層掃描（OCT）對角膜、黃斑等進行高解像度評估，又會檢測白內障以外的其他眼疾，如青光眼、老年黃斑退化等。其後則視乎患者視力狀況，安排單眼白內障手術，或邀請參與研究計劃，接受雙眼白內障手術和虛擬實景模擬測試，對比雙眼植入不同晶體後的視覺效果；若患者有其他眼疾亦會免費提供治療和轉介。

他續指，醫管局現僅資助和向白內障患者提供價值約1,520元的單焦點人工晶體，患者術後只有一個清晰焦點，故是次計劃將提供成本高5至10倍的新一代高質人工晶體（IOL），包括三焦點人工晶體、擴展勁景深人工晶體、長景深單焦點人工晶體，並按患者眼睛結構、弧度等作出最合適選擇。

梁啟信又說，眼科中心去年7月開幕後，已陸續招募市民參與計劃，現已為百多人進行眼科檢查、約30人進行白內障手術，病人由接受篩選參加計劃到進行手術，一般只需1至3個月，輪候時間大幅減少。

香港聖公會福利協會補充，至今已收到149宗查詢，並轉介其中121宗予眼科中心，13%為60歲以下年輕眼疾患者。

港大醫學院院長劉澤星稱，隨着年紀增長，所有人都有機會患上白內障，惟公院輪候時間長，私院費用亦昂貴，盼透過是次計劃幫助患眼疾的基層人士。

香港聖公會福利協會將協助甄選合資格計劃參加者，有經濟困難人士，包括正領取綜援或其他生活津貼；及未能輪候或輪候政府專科門診時間逾1年，而情況有惡化者將獲優先考慮。有興趣人士可致電申請熱線82098122，職員會在4周內通知是否符合資格。

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記者：梁薾心

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