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非常醫生｜治療ADHD醫生發現自己竟是ADHD　曾輟學做工廠賣點心35歲考入醫學院

醫健人物 13:54 2023/12/01

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王玉珍醫生深信教學相長，任何好的老師會虛心地向學生學習；好的父母，從子女身上學習；好的醫生，從病人身上學習。（梁偉榮攝）

訪問美國兒科醫生王玉珍妙不可言。她落落大方承認有ADHD（專注力失調及過動症），說話佻皮跳脫，有時要像拼圖般把它組合，從雜亂中成章。

她做過工廠賣過點心到紗廠打過紗綫，35歲才入讀醫學院，別人看來人生迂迴，但也是難得精采。

家有五兄弟姊妹，王玉珍排行第二。她母親忙於家務，沒空理會子女的功課，不像時下父母，讓子女參加大量課外活動。孩子的自由時間多的是，游水和畫畫王玉珍都是自學的。

王玉珍去美國升讀大學前，曾在明愛醫院讀護士，成功成為註冊護士。（被訪者提供）

古靈精怪的王玉珍，像有無窮精力，她愛扮收音機，弟妹想聽歌或新聞，她都扮得神似。當爸媽晚上外出，王玉珍便肩負講故事給弟妺聽的責任，當她講到聲淚俱下時，原來他們都已經睡着了。

她很有運動細胞，愛打籃球；跑步接力賽中，隊伍遠遠落後，但當棒交到她手中時，卻能衝綫奪到冠軍。

中六停學做工廠

王玉珍的成績一直是中下，還留過兩次班，但兩次都錯不在她。第一次留班是小三時，她由街坊小學轉讀一間出名的天主教小學，不過要重讀小三。學校的課程內容紮實，令她的中、英、數打好了根基。

她35歲時才開始攻讀醫科，當時懷有大女兒。（被訪者提供）

第二次是中一留班，因為從中文小學升上英文中學，有語文適應問題。

「我一直好百厭但無人知，成長路兜兜轉轉好崎嶇，也曾撫心自問為何與其他人這麼不同。」

19歲中五畢業至26歲期間，她過了非一般顛沛流離的7年。讀了一個月中六停學，因為想去台灣升大學，但卻去不成，之後試過在紗廠打紗、穿珠仔、車衫女工、酒樓賣點心、夜校教英文等；也在一間中學教數學，其後做生物實驗室助理，晚上跳班報讀中七夜校一年。

3年成為註冊護士

漫無目的，終記起中三時的夢想——讀醫，26歲時考入明愛醫院做護士學生，3年後成為註冊護士。「我回想，是讀護士救了我的ADHD症狀，做事變得有條理。」

但最終她沒有任職白衣天使，又忽萌讀大學的念頭，向父親表露心意，爸爸回答：「有大學收你至算啦！」王玉珍拿出美國紐約哥倫比亞大學的錄取信，原來早有準備。

1980年8月，她遠赴美國主修經濟系，兩年半畢業。但心底裏還是較喜歡接觸人的工作，除了讀醫學院預備學科外，更修讀了心理學輔導碩士，同期在曼哈頓下西城兼職，為傷殘人士提供心理輔導一年，再以35歲之齡入讀喬治華盛頓大學醫學院。「我這年紀才讀醫，我媽媽逗我說：『你畢業的時候，也是我退休之時！』我聽了不傷心也不勞氣，因為我的意志十分堅定，無人能勸阻。」

讀醫心法

讀醫要專注，也要牢記大量醫學知識，王玉珍有她的獨門方法。「我上堂是朝八晚四，四點鐘過後我會到圖書館充足備課半至一小時，再精讀當天所學的課業，並寫note card加深記憶，毫不浪費時間。」

她於2005年成立專注力促進會，網頁超過200萬人次瀏覽，早前在ADHD關注周講述關於戰勝ADHD、診斷及治療方法。（被訪者提供）

她說，所有的知識分兩方面，一是故事一是死記，需要死記的東西，溫習要有效率不斷重複方能記得牢，等車、上洗手間時拿出note card來看，記憶就深刻。「我35歲才入醫學院，無其他機會，必須運用創意和方法去完成學位。」

4年醫學生涯，畢業後她到加州受訓3年，獲得兒科醫生資格。1994年回港考非英聯邦醫生文憑資格，留港執業，主治行為及發展兒科和情緒病。

50歲發現是ADHD

「我幾時確診ADHD，是病人話我知的。」20多年前她由美國返港，由於她的背景是美國心理學碩士和美國兒科背景，很多醫生把懷疑有ADHD的病人，轉介給她診治。

「當時ADHD是新事物，我對此認識不深，便到外國參加不同的會議和工作坊，戰戰兢兢地為每位病人問診。其中也動用我的創意，加上兒科的基礎訓練，對每位求診者，進行詳細的問診，包括三代家族史。我問下問下症，發覺症狀都好似我，那時我都已經50歲了。」

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她覺得ADHD並沒不好，人們害怕這標籤，以為是精神科的類別，一生人就「係咁先」。「我反而覺得有些人已有ADHD症狀，卻未被診斷出來咪仲慘，知好過唔知。」王玉珍指ADHD的人是thinking outside the box也具創意，若診治ADHD成功，不一定會有成功的人生，但知己知彼至少能減低失敗的機率。

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願望：發明汽車

ADHD患者如能選擇一個合適自己的行業，也能如魚得水，但有些就算選對了都不順遂，例如經常遲到、開會途中突然走出去吸煙、忘記文件放了哪裏等等。「其實如果做的工作沒有以上的功能失調，避重就輕，可以毫無影響。」

王玉珍也覺得自己精力無窮，不怕辛苦、不怕吃虧，也不怕受委屈。她讀書和診治病人有自己一套方法，但坦言生活上就十分混亂，常重複買同一本書，幸家中有工人，診所裏有得力助手，幫她妥善組織一切。

ADHD的她具創意，不拘規限，有自己想法，做人海闊天空甚自在。「我想發明一部汽車，只有這個願望未達到。」點子天馬行空，真是估佢唔到。

記者：周美好

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