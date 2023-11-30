斜摃一族｜填詞人連倩妤原是心理輔導員　黑暗中以文字燃點微弱光芒

▲ 連倩妤離開商界，走進輔導員的專業；再成為跨媒體創作人，機遇全由丁點的巧合，再用滿滿的努力換來。（受訪者提供）

連倩妤（Constance）這名字，近年在本地各界別的創作如小說、散文、填詞、音樂演出、文學講座、寫作班導師皆可見到，令不少讀者好奇：伊人是誰？原來平日她是「連姑娘」，為心理輔導員、兒童社交及情緒管理導師，公餘則用本名發表作品。盡管寫作旅程看似一帆風順，但都只因她努力發光，才漸漸被看見。「我只想在沉重的生活中，用文字燃點微弱光芒。」

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訪問這天，連倩妤剛完成以村上春樹為題的爵士樂演出，她既是旁白，也是文本作者，用文字串連一首首村上春樹作品中曾提及的爵士樂。同時她每周與作家米哈合寫報章專欄，提倡人人皆可投稿創作的《放心寫作》計劃；手頭更有填不完的歌詞、寫不完的劇本與文章。

番書妹愛廣東歌詞

今天全然踏上寫作之路，竟是半途出家。「我在加拿大成長，大學修讀工商管理與心理學。」回港後於商界闖蕩數年，再到澳洲修讀輔導學，與文字創作本拉不上關係。「的確我的中文程度未必是最好，卻深愛香港的廣東歌。我敢說自己是『喝廣東歌奶水長大』呢！」她從容祖兒、林家謙、姜濤到陳蕾，如數家珍。

「我也愛閱讀，從村上春樹、一行禪師、西西、鍾曉陽、鍾玲玲、黃碧雲、李維菁等都愛看。」既是書不離手，也因為常寫下詩句與片言隻字，終為她開啟創作之門。「報界朋友知道我喜歡文字，就邀請我以心理輔導員身份撰寫兒童教育專欄；我並非寫得很好，只是用孩子角度出發，較少人這樣寫而已。」

▲ 《且聽：村上春樹的爵士風》是她（左）於上月的嘗試，以村上春樹的作品及故事創作文本，與 4 位樂手現場演奏村上春樹曾提及過的爵士音樂。（受訪者提供）

然後又再有朋友看到她的專欄，知悉她懂音樂，邀請她填詞。「這真是陰差陽錯，我哪懂填詞？既講求押韻，更要顧旋律、主唱者、氣氛等，太難了！但因為我太鍾意聽廣東歌，不想錯失這難能可貴的機會。」她惟有硬着頭皮，一邊試寫，一邊上課學填詞。是腦海中龐大的廣東歌詞庫，還是熟稔的文學作品發揮功用？她指從無捷徑：「作品常給監製打回頭，我只能收下批評，在往往只有十多天的限期中，不眠不休地修改完一次又一次。」

黑暗中矢志記下光芒

自2018年Constance開始填詞，至今已有10首作品問世。上天像看到她的付出，於是開出列車，帶她駛往下一站-那位鼓勵她填詞的朋友，邀她參與一個安慰疫情下香港人的企劃。她以動物為題創作歌詞5首，找團隊拍成MV；再撰寫與歌曲相關的動物寓言等；企劃於2021年與一眾作者作品結集成《如果你心累了-聽動物說故事》一書出版，而她做夢也沒想過成為書籍作者。

▲ 她（右）與作家米哈（左）亦師亦友，除在報章每周撰寫《放心寫作》專欄，鼓勵大眾用寫作放鬆心情；他們也不時合力主講創作講座。（受訪者提供）

「感恩上天安排，寫作並非我刻意鋪排。」她坦言是愈寫愈多摸索與反思。「起初我只是看見身邊發生的東西，用寫故事來抒發內心情感，要知道那時香港人都處於昏暗的社會氣氛中。」許是輔導工作，令她比常人對黑暗與困難，多了觀察與同理心，令寫作愈趨有血有肉。「從我輔導接觸的個案，例如亞氏保加症的孩子、貧窮的中學生、父母離異的同學等，我沒能力給他們好的結局，但可以讓這些小朋友看到困局中的出路。」她要在文字創作中，為人尋回生活的美善。

漸漸地，她尋得屬於自己的寫作風格。在今年7月出版的個人小說集《留下來唱一首歌》，便感受到她用樸實的文字，以素常的對話，串連故事主人翁的生活片段；即使滿有掙扎，也必定賦予魔幻而美好的結局；再配一首相關主題的廣東歌，送給他或她。

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讓讀者在漆黑中看到光芒，是她最純粹的期盼。「我的世界沒有特別單純或簡單，但我想每個人都有一個新的角度看世界。就像我很喜歡的一齣楊德昌電影《一一》中，小男孩主角洋洋說：『我不知道的事情太多了……所以我要去告訴別人他們不知道的事情，給別人看他們看不到的東西。』這也是我在寫作、音樂或輔導中，一直所相信的。」「連姑娘」溫柔而堅定地說。

記者：林蕙芝