【審計報告】4成食肆巡查評估紀錄延遲獲批　統計無牌食物業處所資料有甩漏

▲ 食環署早前巡查餐廳的情況（食環署圖片）

食環署對持牌或持證食物業處所進行定期巡查，以確保持牌人或持證人遵守發牌及持牌條件，以及法例要求。不過審計署發現，部分食物業處所的風險類別錯誤歸類；沒有適時對部分食物業處所進行風險類別年度評估。統計無牌食物業處所有關資料亦欠完備及準確。

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審計署審查了3個分區環境衞生辦事處，就6個因觸犯條例有關食物安全和衞生的違例事項，而被定罪的持牌食物業處所的風險分類記錄（2022年1月至2023年6月）。就2023年的年度評估，在計算評分時並無按規定計及全數6個食物業處所的定罪記錄／適當的風險水平。因此，該6個食物業處所的評分計算錯誤，其中3個（50%）食物業處所被錯誤歸類為較低風險水平處所，每次巡查之間相隔的時間因而較長。

根據食環署的指引，分區環境衞生辦事處人員須在每年12月31日或之前更新及批核牌照管理資訊系統內的持牌食物業處所分數記錄。截至2022年12月31日，根據風險分類巡查制度評級的食物業牌照共有34,440個，不過報告揭當中14,611個（42%）牌照的年度評估記錄在2023年1月1日或之後才獲批核，延遲介乎1天至約7個月不等（平均為22天）。

另一方面，首次巡查和試購亦有可予改善之處。審計署審查了3個分區環境衞生辦事處的首次巡查記錄（2022年1月至2023年7月），留意到在8個新領牌的食物業處所中，有3個（38%）的首次巡查延遲進行（介乎1至2個工作天）。在6個新領網上受限制食物售賣許可證的食物業處所中，有4個（67%）的首次巡查延遲進行（介乎3至126天不等，平均為49天），以及有3個（50%）的首次試購延遲進行（介乎41至55天不等，平均為46天）。

無牌食物業處所的規管工作方面，報告指食環署需要檢視識別無牌食物業處所的做法。根據條例，任何人如未領有由食環署批出的牌照／許可證，不得經營食物業。審計署審查了 3 個分區環境衞生辦事處的記錄，留意到大部分無牌食物業處所都是經區域牌照辦事處轉介而識別出來。在 2023 年 9 月， 審計署揀選了 35 個經營了最少一年的食物業處所，發現截至2023年10月，雖然牌照管理資訊系統的記錄顯示該35個食物業處所中有13個 (37%) 屬無牌，但其中9個並未列入分區環境衞生辦事處備存的名單，以採取跟進行動。

至於在環境衞生統計資料系統匯報無牌食物業處所資料方面亦有改善之處。分區環境衞生辦事處根據不同來源的資料 (例如檢控和即時拘捕行動的記錄) ，把關於無牌食物業處所的數據輸入環境衞生統計資料系統。然而，3 個分區環境衞生辦事處均無法提供相關證明文件，供審計署審查。審計署亦發現，其中2個分區 環境衞生辦事處在 2022 年 1 月至 2023 年 4 月期間擬備的 3 份環境衞生統計資料系統報告中，兩區均有3個無牌食物業處所在相關曆月沒有營運，卻被錯誤歸類為「營運中」。

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記者：陳麗娜