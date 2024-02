育兒心得︱小朋友分享故事只需被聽見　父母帶著懷疑失去孩子的信任

▲ 小朋友說自己的故事時,父母不要採懷疑的態度。(iStock圖片)

我們常常希望孩子多跟我們分享他們的故事,當他們分享故事給我們聽的時候,我們真實的回應又是甚麼呢?「是嗎?真的嗎?有這麼誇張嗎?」「沒有這麼糟吧!」「還好啦,這件事情也沒有你想的那麼嚴重啦!」無論是我們無心的懷疑,還是本以為想要舒緩壓力的安慰…如果我們的情感回應是帶著懷疑的,其實我們就會一點一滴的失去了孩子對我們的信任與連結 (Trust & Connection) 。因為這裡面沒有同理 (Empathy)!人家跟我們說了,我們又不信!

父母不需要完全理解的或是同意他們的說法,但我們必須得要承認他們的感受是真實的!如果別人跟我們講了,我們要帶著懷疑的口吻去回應,下次他就不想再跟我們說了。所有的關係都一樣,連結 (Connection ) 就是在沒有同理的時候開始消散的…要不然就是他們覺得我們不信任他們,或者是他們慢慢連自己的感受都不敢相信了。

所以當孩子跟我們分享他們故事/想法的時候,你只需要重複「你聽到」他們說的:「噢!原來是這樣,聽起來你不想要這樣做!」「聽起來這件事情真的讓你很困擾!」不需要同意,只需要被聽見!沒有永遠的平衡,只有永遠的調節 Attune!

我們之前提到,搖搖板是不是都一定要倒向某一邊,可以停在中間的平衡線嗎?坦白說,我不覺得這個世界上有一種所謂「真正的平衡」 !因為關係、相處,永遠都是動態的!孩子天天在成長,父母的狀況也天天在改變,以前的教養方式,大多數的干預往往是我們希望改變孩子的行為並強迫他們服從。儘管孩子表面上是「乖」,但其實也失去了一部分的自己。現在的教養方式,更多的考慮行為背後的感受!When kids don’t feel right, they don’t behave right!

