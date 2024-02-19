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育兒心得︱小朋友分享故事只需被聽見　父母帶著懷疑失去孩子的信任

育兒資訊 12:21 2024/02/19

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小朋友說自己的故事時，父母不要採懷疑的態度。（iStock圖片）

我們常常希望孩子多跟我們分享他們的故事，當他們分享故事給我們聽的時候，我們真實的回應又是甚麼呢？「是嗎？真的嗎？有這麼誇張嗎？」「沒有這麼糟吧！」「還好啦，這件事情也沒有你想的那麼嚴重啦！」無論是我們無心的懷疑，還是本以為想要舒緩壓力的安慰…如果我們的情感回應是帶著懷疑的，其實我們就會一點一滴的失去了孩子對我們的信任與連結 (Trust & Connection) 。因為這裡面沒有同理 (Empathy)！人家跟我們說了，我們又不信！

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父母不需要完全理解的或是同意他們的說法，但我們必須得要承認他們的感受是真實的！如果別人跟我們講了，我們要帶著懷疑的口吻去回應，下次他就不想再跟我們說了。所有的關係都一樣，連結 (Connection ) 就是在沒有同理的時候開始消散的…要不然就是他們覺得我們不信任他們，或者是他們慢慢連自己的感受都不敢相信了。

所以當孩子跟我們分享他們故事/想法的時候，你只需要重複「你聽到」他們說的：「噢！原來是這樣，聽起來你不想要這樣做！」「聽起來這件事情真的讓你很困擾！」不需要同意，只需要被聽見！沒有永遠的平衡，只有永遠的調節 Attune！

我們之前提到，搖搖板是不是都一定要倒向某一邊，可以停在中間的平衡線嗎？坦白說，我不覺得這個世界上有一種所謂「真正的平衡」 ！因為關係、相處，永遠都是動態的！孩子天天在成長，父母的狀況也天天在改變，以前的教養方式，大多數的干預往往是我們希望改變孩子的行為並強迫他們服從。儘管孩子表面上是「乖」，但其實也失去了一部分的自己。現在的教養方式，更多的考慮行為背後的感受！When kids don’t feel right, they don’t behave right!

文章獲BASIC元意教養授權

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責任編輯：王明芳

撰文 : Eos 教養教練Parenting Coach

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