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水中毒丨女子做完磁力共振　返家4個鐘狂飲7000cc水險喪命【附9大症狀】

保健美顏 17:20 2023/11/29

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做完磁力共振狂，女子返家4個鐘狂飲7000cc水險喪命。

飲水過量，隨時後果嚴重！內地一名52歲婦人做完磁力共振後，因想儘快將體內顯影劑儘快排出，於是便聽從醫護人員「多飲水，多排尿」的叮囑，於4小時內狂飲了約7000cc白開水，結果卻導致嚴重「水中毒」，險些掉命。

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根據內地傳媒報道，浙江杭州一名52歲王姓女子，早前因右側上腹隱隱作痛，於是到附近醫院求醫，並做了肝臟磁力共振掃描檢查。由於檢查期間，注入了顯影劑，醫護人員事後遂叮囑她「多飲水，多排尿」，好讓顯影劑儘快排出體外。

回家後，王女便在短短4小時內狂飲約7000cc白開水。豈料沒過多久，她就出現了噁心、嘔吐、手腳抽筋、意識模糊、無尿等症狀，其家人見狀，於是立即將她送至急症室。醫生為她抽血檢查，發現其血內鈉離子含量為122mmol/L，患了嚴重的「稀釋性低鈉血症」，即俗稱的「水中毒」，女子因膀胱擴張過急，導致急性尿瀦留，亦即無尿狀態，慶幸經過治療後已痊癒出院。

水中毒9大症狀

台灣毒理學專家招名威教授曾在Facebook專頁分享，水喝多的確有中毒可能，但機率並不容易。招名威續解釋，一次喝太多水，反而會稀釋體內鹽分，破壞鈉、鉀、鎂離子的平衡，令人體從正常的血鈉含量135至145mEq/L，降到120 mEq/L以下。而電解質失衡後，就會產生低血鈉症的中毒症狀，包括如下︰

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責任編輯：羅嘉欣

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