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深圳好去處︱深圳3大酒店買一送一優惠　全海景主題房+體驗巨大冰雪世界

親子好去處 19:25 2023/11/30

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Klook推出深圳酒店買一送一優惠。（官方圖片）

聖誕假臨近，不少人都會選擇北上旅遊。今次為大家介紹3間深圳酒店的Klook限時優惠，除了特大豪華房外，附近更有滑雪場、滑冰場和觀瀾湖高爾夫球場等的設施，大家可以盡情享受假日！

最新影片推介：

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啟發潛能寓學習於興趣　培基書院體驗式課程　學以致用培養世界觀

1. 深圳觀瀾湖度假酒店 

深圳觀瀾湖度假酒店設有寬敞舒適的豪華客房，每間均有露台可眺望球場，盡覽作為酒店的亮點，匯聚了12個高爾夫界傳奇人物設計的標準十八洞球場。另亦設有九間兒童房，共七種主題，包括森林主題、太空主題、樂高主題等。另一亮點是可體驗佔地1.2萬平方米的卡魯冰雪世界場館，館內由滑雪館、滑冰館（二期建設）和綜合服務館組成，目前滑雪館和綜合服務館經已開放使用，大家可以盡情滑雪！

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預訂日期：即日起
地址：龍華區龍華新區觀瀾高爾夫大道1號
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2. 深圳硬石酒店住宿套餐

深圳硬石酒店坐落於知名的觀瀾湖國際休閒旅遊度假區，是硬石酒店集團在中國大陸開設的第一家品牌酒店，將硬石招牌式的服務融入到中國現代建築風格中。酒店的佈置亦別出一緻，超過160件來自全球知名藝人和音樂偶像的音樂收藏品擺設在酒店的各處，大家可以零距離觀賞。酒店內設有Roxity兒童俱樂部，只要購買特定的套票，小朋友就可以體驗各種樂器和麵包烘焙。

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預訂日期：即日起
地址：觀瀾高爾夫大道9號
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3. 深圳浪騎瞻雲海濱度假酒店

深圳浪騎瞻雲海濱度假酒店屹立於有「深圳後花園」美譽的深圳大鵬半島，清晨和日落時分，可沿着河堤散步慢走，享受愜意時光。酒店除了全海景主題客房外，還有浪騎水上運動中心和巨型戶外泳池。附近景點更是婚紗攝影勝地楊梅坑，銀色沙灘配上大海，打卡一流！

深圳浪騎瞻雲海濱度假酒店屹立於有「深圳後花園」美譽的深圳大鵬半島。 (Klook圖片)

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地址：南澳鎮東山社區新東路88號
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責任編輯：王明芳

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