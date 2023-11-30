生命教育｜粗心女兒令寵物鸚鵡意外致死　港媽教尊重生命反省鹵莽行為

▲ Peony一家飼養鸚鵡，讓女兒培養愛心和責任心，有所成長。（被訪者提供）

雖然香港寸金尺土，但仍有不少家庭會飼養寵物。慈善團體Kids Angel創辦人陳遠航（Peony）養了兩隻鸚鵡Bean Bean和妃妃，一直陪伴着她的兩個女兒成長。Peony表示，飼養鸚鵡可以培養孩子愛心與責任心。過往其中一隻鸚鵡離世，更讓女兒上了一堂寶貴的生命教育課。

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前後總共飼養過5隻鸚鵡的Peony，一開始是被鸚鵡的漂亮毛色和可愛外形吸引，她於3年前決定飼養，其中一個原因是想給小朋友作伴。「我有兩個女兒，分別10歲和12歲。疫情期間，小朋友困在家中很悶，那時我們住在太子雀仔街附近，經常過去看小鳥，慢慢孩子就很喜歡說想飼養。當初真的沒想過要飼養的，但因為疫情，想外出也不可能，她們的爸爸就讓她們飼養一隻。」

Peony表示，鸚鵡很有靈性，最為人熟悉的就是牠們會模仿人說話，Peony笑說鸚鵡還會模仿門鐘的聲響。「當牠們聽到不同的聲音便會去模仿，十分有趣。而且鸚鵡也很黏人，很可愛。」加上鸚鵡的毛色令人賞心悅目，也是牠的吸引之處。不過，Peony飼養了第一隻鸚鵡大約大半年後飛走了。「通常我在家的時候，是不會開窗的，但那次因為家傭姐姐打開了窗晾衣服，就這樣給牠飛走。那時候我們也用了很多方法尋找牠，但最終也找不着。」

▲ Peony一家人每星期會帶鸚鵡上街一至兩次。（被訪者提供）

學會小心尊重生命

後來Peony一家又在雀仔街被另一隻鸚鵡吸引住。「這隻鸚鵡BB一身黃色，十分漂亮。」怎料這隻鸚鵡BB卻不幸離世，更讓女兒上了寶貴的一課。

Peony分享箇中細節。「小女兒Sissie很喜歡這隻鸚鵡BB，經常捧着牠，又愛跟牠親嘴。一天，女兒告訴我鸚鵡BB死了，那時候我也很擔心和焦急，當我回到家，了解牠為何會突然離世時，女兒竟說是因為吻死了。」

Peony經了解後，最終查明原因，得悉原來因為女兒粗心大意而發生家居意外，不小心將牠壓死了。這隻黃色的鸚鵡BB原本是買給大女兒飼養的，但細女也十分喜歡，但因為她的粗心大意令鸚鵡BB死了，Peony於是懲罰她罰抄一百次「我以後會小心尊重生命」。「我覺得飼養小動物，可讓小朋友藉此學習溝通和照顧。女兒是個粗心大意的人，她不知道也從沒想過原來鹵莽的行為是會斷送鸚鵡的生命，鸚鵡BB不幸離世，也令她因此作出反省。」

鸚鵡BB得一家人所疼愛，牠的意外離世，大家都很傷心，Peony因此替鸚鵡BB舉行了一個正式的安息禮。「整個儀式由專人來把牠接走，我們又為牠預備了一些相片於安息禮時播放，還擺放了一些鮮花和鸚鵡喜歡吃的東西，然後按掣進行火化，最後拿了鸚鵡BB骨灰回家。小朋友很少面對生離死別，今次對她們來說，是一堂很寶貴的生命教育課。」

▲ 只要放置一些清水，鸚鵡會自行清潔身體。（被訪者提供）

此外，Peony覺得自從飼養了鸚鵡後，對細女的社交也有所幫助，她可以因此認識更多朋友。「她的個性比較怕醜，有時候我接她放學，會帶着鸚鵡一起往學校，當她的同學們看到了，會覺得很有趣，因而讓她跟同學們多了話題和交流。」

雀鳥聚會享親子樂

除了飛走的一隻鸚鵡和不幸離世的鸚鵡BB，現時Peony飼養了3隻鸚鵡，其中一隻寄養在朋友家中，另外兩隻鸚鵡Bean Bean和妃妃雖有家傭打理，但兩個女兒也會幫忙照顧。「其實鸚鵡不難打理，可說十分簡單，每天供應足夠的食物如雀糧、蔬菜、生果和水便可以了，牠們餓了就會吃。只要放置一些清水，鸚鵡會自行清潔身體的，事後輕輕用風筒給牠們吹乾羽毛即可。另外每天替牠們清潔雀籠，保持乾淨衞生便可以了。唯一要留意的是，鸚鵡有時候也很嘈吵，而且發出的聲音很大和響亮。但當黑夜時，牠們基本上都會乖乖睡覺，不再嘈吵。」

Peony一星期會帶牠們上街一至兩次，其中觀塘海濱公園有不少人放雀，有很多關於雀鳥的聚會，因而結識到一些志同道合的朋友，大家一起分享及交流飼養心得，因此她覺得飼養鸚鵡並非難事。

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學校吉祥物

Peony分享一個跟鸚鵡的難忘小故事。「一位朋友見到我家飼養鸚鵡，於是也很想自己飼養，他用數百元買了一對愛情鳥，愛情鳥是鸚鵡的其中一個品種。但飼養後覺得嘈吵，不想再養了，問我有沒有人可以收養。於是我替他找了一所學校收養了。」想不到，半年後牠們生了第一窩蛋，總共有4隻；第二窩生了6隻，現在生第三竇蛋了，全部健康快樂成長。「學校闢出一個房間來安置牠們，學生都很喜歡過來探望，我覺得學校真的很有愛，這也是另一課珍貴的生命教育。」

自來龜的故事

Peony這個愛心之家，除了鸚鵡，家中還飼養了一隻烏龜，原來箇中有個小故事。「那時候女兒在九龍塘上學，就在上學途上，我們在馬路上發現了牠，當時那位小巴司機跟我們說，不如你們拿回家飼養吧。就這樣就養了6年。牠由一隻小烏龜，長到現在這麼大隻了。」烏龜也就一直陪伴Peony的兩個女兒成長。

記者：陳淑儀