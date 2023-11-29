【精神健康】中大研究指4%學童曾有自殺念頭　黄仁龍籲學校將學童精神健康放首位

▲ 中大研究指4%學童曾有自殺念頭。（吳穎嵛攝）

香港中文大學醫學院今日（29日）公布由香港特別行政區政府前食物及衛生局委託進行的調查，了解本港6至17歲在學兒童及青少年的精神健康狀況。調查指，兩成半的兒童及青少年在過去一年受至少一種精神疾病困擾，近4%學童曾有自殺念頭。政府精神健康諮詢委員會主席黄仁龍建議學校將學童精神健康放在首位，放輕學習進度。

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調查於2019年至2023年期間進行，共6,082名6至17歲的在學兒童和青少年參與，當中包括非華裔的參加者。調查結果顯示，兩成半的參加者在受訪時的過去一年受至少一種精神疾病困擾，當中約半數同時有兩種或以上的精神疾病。約一成受訪者受專注力不足及過度活躍症困擾，患對立性反抗症和品行障礙及焦慮症則分別有8.8%及6.1%。調查亦指出，過去一年曾有自殺想法、計劃和行動的受訪者比率分別為3.9%、1.9%和1.1%。中學生情況更響起警號，比率分別為 8.4%、3.8%和2.3%。

中大心理學系教授梁永亮表示，常見精神健康風險因素分為三大類，分別是兒童及青少年的睡眠失調、學業困難及父母的精神健康狀況。他指出，專注力不足及過度活躍症均受遺傳影響，父母及子女的精神健康狀況亦會互相影響。如父母有明顯臨床情緒困擾，會妨礙作為家長的角色，培養子女的成長亦受影響。

黄仁龍認為，政府已積極處理有關問題，惟現時的問題由疫情期間「積落嚟」，復課為學生的適應等帶來挑戰，建議學校將學童精神健康放首位，放輕學習進度。

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記者：吳穎嵛