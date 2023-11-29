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高才通子女丨新來港學童或增直私國際學校競爭　升學專家分析本地生優勢

升學教育 15:02 2023/11/29

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面對高才通子女來港爭直資、私立及國際學校學位，升學專家分析本地生優勢。

前NBA球星馬貝利（Stephon Marbury）的「高才通」獲批，令人再一次關注政府所推出的一系列搶人才政策。「資本投資入境計劃」、「高端人才通行證計劃」（高才通）及「優秀人才入境計劃」（優才計劃）將吸引各類人才來港定居，不論他們是與子女一同來港，抑或來港後成家立室，都將增強本地學位需求，本地或新來港家長都應留意。下文將剖析「搶人才」如何影響「升中」，建議家長如何部署。

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直資學校及國際學校需求上升

新來港家庭的子女不一定通曉粵語，家人也不一定熟悉本港傳統學制，因此傾向選擇直資或私立學校。由此可見，直資和私立的學額需求將會上升。由於新來港家長不熟悉本地學校，選校時容易把目光放在那些名氣特別大或經常被網絡吹捧的學校。然而，這些「新需求」不見得集中在「升中」階段，家長無須過慮。

部份新來港家長或學生會因為語言環境或學制而選擇國際學校，亦將增加這些學校的學位需求。筆者相信短期全港國際學校的供求應該不至於失衡，但預期知名國際學校的入學競爭會更大，希望子女入讀國際學校的家長要盡力做足準備。至於新來港家長及學生則要小心求證不同教育資訊，莫偏聽偏信，切忌盲目追求「名牌」；申請學校要實事求是，避免孤注一擲，制定好「保險」的選校方案。

本地生的優勢

雖然直資及國際學校的需求上升，但本地學生及家長相對新來港者依然有很大優勢。首先，本地家長及學生熟悉本港學制，收集升學資訊渠道多，消息更加準確，能採取更精準的升中選校策略。其次，本地學生能聽懂粵語指示，可以選擇的學校較多；面對與本港息息相關的面試題目，表現也會更出色。何況新來港家庭的子女年紀各不相同，不少都是「插班生」，不會全部都捲入升中競爭。其實來自不同地區和國家的「插班生」帶來最大的改變不是增加入學競爭，而是改變學習環境。

兩文三語

香港作為大灣區內的一流國際城市，可以預期越來越多來自不同地區和國家的學生將隨家人來港，入讀本地學校。未來學校將看重學生能否與不同文化背景的人相處，而兩文三語的能力必不可少，也是考核所在。家長應該及早協助年紀尚小的子女認識不同文化，學好兩文三語，為將來升學及發展打好基礎，不管入讀任何學校都百利無害。

學生有良好的語文能力，假若有天在學校遇上退役NBA球星的子女，除了可以與他/她球場競技，也可以介紹香港，促進文化交流。筆者期望香港的學校吸納來自不同地區的學生，令香港不負一流國際城市的美譽，成為促進年輕一代交流文化，互相學習的好地方。

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撰文 : 鄧家豪 Gary Tang 御學軒集團創辦人及主席

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