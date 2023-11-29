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【47人初選案】控方結案陳詞濫用議員權力屬非法　法官預料最快3至4個月後裁決

社會 15:16 2023/11/29

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控方結案陳詞濫用議員權力屬非法，法官預料最快3至4個月後裁決。（資料圖片）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪受審，案件今（29日）於西九龍裁判法院(暫代高等法院)續審，控辯雙方開始作口頭結案陳詞，預計需時10天。控方陳詞時指，控罪中的非法手段不局限於刑事罪行，濫用職權亦屬非法，例如議員濫用憲制權力否決預算案。法官預料，本案最快在3至4個月後才能裁決。

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本案為高等法院案件，不設陪審團，移師西九龍裁判法院審理，主審法官為《國安法》指定法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。

16名被告為吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信及余慧明。同案被告區諾軒、趙家賢、鍾錦麟及林景楠以控方證人身份作供。審訊在2023年2月6日開審，控辯雙方耗時115日完成舉證，雙方今作結案陳詞。

控方就法律觀點陳詞指，顛覆國家政權罪所指的行為可分為「使用武力和威脅使用武力」及「其他非法手段」兩個類別。控方指，非法手段不一定涵蓋武力，因在今時今日，造謠和利用社交媒體接觸群眾也能危害國安，因此應採用廣闊的定義加以詮釋條文，以達致打擊危害國安行為的目的。

控方續指，非法手段不局限於刑事罪行，還包括濫用職權。控方指，議員須擁護《基本法》及效忠香港特別行政區，若不能履行，便是濫用職權。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

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