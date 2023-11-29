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童顏靚媽丨李蘊嫁內地金融才俊住廣州5千呎獨立屋　前Cream成員變2孩之母少女味濃

育兒資訊 17:17 2023/11/29

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前Cream成員李蘊嫁內地金融才俊後移居廣州，家住5千呎獨立屋專心養育2名子女。

現年32歲童星出身的李蘊（Renee），11歲時曾以組合Cream成員身份出道，是當時香港最年輕的歌手。2007年Cream解散後，李蘊作個人發展，2015年嫁內地金融才俊羅章冠後移居廣州，婚後誕下一女一子成為幸福人母。最近李蘊第一次到日本旅行大派福利照，可見她仍充滿少女味。

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李蘊婚後隨丈夫移居廣州，家住5,000呎獨立屋，想不到她原來從未去過日本旅行。她近期連續多天分享日本東京旅行照，她也發文忍不住自嘲：「咁大個女第一次去日本旅行，哈哈，朋友們都好難以置信，你終於肯去？有無人30歲以上先第一次去？」

向來喜歡卡通人物玉桂狗的她，去了主題樂園朝聖遊玩，打扮充滿青春活力，展現童心未泯的一面，外表完全不似已為人母。近日她又去到富士山附近的私人風呂浸溫泉，穿上泳衣的她大曬長腿，相當享受。

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組Cream出道成最年輕歌手

李蘊於2004年與盧嘉寶（Carpo）、陳曉彤（Hilda）組成Cream並正式出道，當年3人仍是小學生，並成為香港最年輕歌手。到2007年，Cream宣布解散，Hilda前往愛爾蘭讀書，Carpo則專注學業，剩下李蘊作個人發展。

李蘊會考4分未能升中六

其後2008年她為應付中學會考而暫停演藝工作，最後僅考獲4分未能升讀預科或重讀中五，她曾獲菲律賓比立勤國立大學工商管理學士取錄，但她稱課程不適合自己而停讀。

李蘊與內地金融才俊羅章冠結婚後移居廣州，打造了幸福四口之家。（IG圖片）

年輕媽媽三年抱兩餵母乳

李蘊曾與大15年的魔術師劉謙拍拖，惟兩人感情只維持11個月。2015年6月，李蘊與渣打銀行廣州分行中小企任理財業務主管羅章冠結婚，並火速造人成功。翌年5月她在香港誕下女兒羅紫晞，2018年8月再誕兒子羅明新，三年抱兩湊成「好」字，李蘊自此專心相夫教子。

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她曾公開分享成為媽媽的心路歷程，她稱自己是母乳媽媽，因此子女頭2年都好黐身，各餵人奶長達2年，因此難以復出工作，「基本上1秒都離唔開佢，完全冇私人空間。」直至去年底疫情減退，小朋友也逐漸成長開始上學，才計劃回歸香港樂壇試水溫，「你問我係咪全面復出，我就覺得暫時仲未係，因為始終我嘅屋企喺內地。」

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現居廣州5,000呎獨立屋

李蘊現時一家四口居於廣州5,000呎獨立屋，豪宅內除了有至少11呎超高樓底的客廳及大型衣帽間外，屋內更有寬敞的走廊。另外家裡設有大型前後花園及露台，她曾分享在大型花園內打邊爐及打卡相，可見花園內栽種名貴的羅漢松，甚具氣派。

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責任編輯：林綺玲

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