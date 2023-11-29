【縱火罪成】涉警察體育遊樂會外投擲9枚汽油彈　3男縱火罪成還押候判

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3男涉於2020年12月，在警察體育遊樂會外投擲9枚汽油彈，以致1輛警方貨車中彈燃燒，閉路電視拍下他們乘的士逃走。3人早前於區域法院否認1項縱火罪，經審訊後，今（29日）被裁定罪成。法官裁決時指，從被告警誡下的招認，以及在閉路電視片段的對比，均可裁定3人共同聚集，然後一同到停車場外投擲汽油彈。3人還押至12月13日判刑，以候背景及教導所報告。

3名被告徐君浩（25歲，售貨員）、馬富善（24歲，無業）及羅康淳(19歲，學生)，早前否認1項縱火罪。

法官裁決時指，首被告主要爭議警誡下招認的自願性，經審訊後，其招認被裁定可接納為證供。首被告清楚講述犯案的過程，包括其行走路線及如何向警察遊樂會停車場投擲汽油彈。

法官續指，從所有閉路電視片段來看，包括次被告及第三被告的衣服、身材及容貌等，均可確定他們身份，再加上衣服及收據以至在上述唐樓發現他們的DNA，裁定3人共同聚集，進出涉案唐樓，然後一同到停車場外投擲汽油彈，裁定3人罪成。

控方早前開案陳詞指，3名被告於2020年12月1日離開旺角一唐樓後，到達警察體育遊樂會停車場外的行人路，當時徐及馬拿下背囊，馬及羅另穿上黑色上衣，徐投擲4枚燃著的汽油彈，馬則投擲5枚燃著的汽油彈，當中分別擊中圍欄及警方貨車，貨車中彈燃燒。

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記者：梁錦麟