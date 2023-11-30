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時尚品牌｜使用Charles & Keith手袋四個月即爛　女網友求助内地客服聲稱獲無禮回覆

休閒消費 11:23 2023/11/30

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內地女在小紅書發文控訴小CK袋易爛！

時尚品牌Charles & Keith向來主打親民價格，而且衫褲鞋襪、手袋樣樣齊，深受小資女歡迎，並有「小CK」之稱。近日有內地女生在小紅書發文，聲稱使用品牌手袋四個月即脫線甩皮，求助客服卻獲無禮回覆。

小CK袋用了四個月已經脫線

這位女網民自言，今年3月買了一個小CK Tote Bag，用了約4個月，包底已經脫線，她平日只是用來裝一些不重的東西。由於是在内地網上購買，於是她聯絡内地客服，希望可以維修一下，結果客服只重複回答兩句說話：「線上門店和線下門店分開經營」、「產品過了保修期（2个月），不提供維修」，她再追問有没有其他解决方案時，對方只留下表情符號。

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最生氣是客服態度很差

女網民更問大家覺得合理嗎？她認為自己花500多元買一個質素不太好的手袋，卻沒有相應服務。最令她生氣是客服態度很差，回答像機器人，一直發表情符號不說話，給人一種壞了是你自己的事，和我沒有關係的態度。

網民留言表示認同

她表示，很早已經買小CK袋，但覺得近兩年質量和設計水準都有下降。有不少網民紛紛留意表示認同，其中一位網民分享一張破爛手袋相片，留言謂：「認同，我以前買包首選都是小ck。但是幾個月前買了個包用了九個月，開始脱皮，很不耐用。」另一位網民亦有分享手袋甩皮照片，留言 ：「我的也是，愈來愈貴品質愈來愈差。」

有網民直接表示已棄買:「已經不買ck+1，之前買了好幾個，用個兩三年就掉皮掉的都是屑，煩死了，款式再好看不耐用也沒用。」不過亦有網民表示品牌手袋沒有問題，自己用了三年依然新淨。

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責任編輯：Kiwi Lee

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