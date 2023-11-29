張敬軒遇交通意外座駕損毀泵把飛脫　軒公從車禍感悟：唯一可以做嘅就係學識珍惜

近日軒公張敬軒一改佛系作風，落區為自己在「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」拉票，成為網上熱話。不過原來張敬軒早前發生交通意外。軒公在今日（11月29日）於個人社交平台上載自己的座駕影片，從片中所見，汽車多處損毀，他附片發文寫道：

尋日車廠通知部車整返要8-10個禮拜🥺 第一下係有啲灰嘅, 不過諗落人生就係咁㗎啦, 有啲嘢日日dut喺你面前, 隨時喺度, 你又覺得好似老馮咁。到到佢唔再應份咁樣存在嘅時候, 你先至知道佢對於你嚟講嘅意義同影響。

然後，軒公續指：

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最後，他從此事有所感悟：

越識得珍惜, 好嘅事物就會向你行埋嚟。如果你呢一刻或者今日過得唔好, 試下眯埋眼, 諗下自己有啲咩值得感恩嘅, 同自己又好, 同自己心入面嘅嗰個神都好, 講聲「多謝！多謝令我擁有呢一啲嘢, 我已經準備好接受更多開心嘅、好嘅事發生啦, 你幫我安排啦！」然之後由呢刻開始, 提高自己嘅靈敏度, 細心發現下生活上有冇一啲極微小嘅事, 係畀緊一啲啟示你, 例如各種「好彩」嘅事, 咁就證明你嘅感恩已經被接收, 你嘅一切都會慢慢變好！

包括你呢一刻睇到我呢堆字, 都係一件好嘅小事嚟, 如果之前一路跟住自己嘅思維同習慣生活都冇乜大改變嘅話, 不如試下我呢個方法？