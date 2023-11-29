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【審計報告】關注中大批出合約及採購有否跟足程序　鄧家彪冀校董會討論

社會 17:07 2023/11/29

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立法會議員鄧家彪指，樂見審計署在中大發展上有監察，令校董會可有更專業的參考，去看中大運作是否合乎公眾利益。（區綽彥攝）

審計報告發現，中大有部分招標工作並無完全依循招標程序，而公開招標的競爭程度有限；有中大餐廳向非中大學生或教職員提供食堂及外送食物服務等，提出27項建議，引述中大校長同意審計署的建議。

本身是中大校董的立法會議員鄧家彪今日在立法會表示，中大除了有部份餐廳或便利店被揭發沒有跟程序外，關注中大作出合約批出或各種採購，或在重大項目上，有否跟足程序，冀校董會討論相關報告，了解校方為何會出現27個建議背後所揭示的問題，會否落實27個建議。

他樂見審計署在中大發展上有監察，令校董會可有更專業的參考，去看中大運作是否合乎公眾利益。

不過，鄧家彪提到，中大位置十分特殊，是山城，有一些山頂的飯堂，經營困難，未知會否因此導致校方不招標，但無論如何都應該要有規有矩。

鄧家彪不太同意「一刀切」，即只應該向學生及職員提供飲食服務的建議，因為中大很多校友數量，本身中大是景點，假日大量校友返中大，很多建築工人在中大，若果一刀切，未必符合實際情況。他認為，校方會否作合約上作出修改，或招標文件，而不是不作監督的情況。

另外，報告亦批評，中大沒有在校園設施招標文件、合約和指引加入維護國家安全相關事宜的措施，需要加強相關指導和管理。

鄧家彪回應指，《港區國安法》已經落實超過三年，校方沒有按照規定去行事值得批評。他認為，作為公共機構，去批出任何項目，無論服務合約、工程項目或研究合作項目，要有相關條款。

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記者：區綽彥

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