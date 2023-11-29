【眼睛健康】郭炳江：患白內障術後「天都光曬」　未來盼捐款推防中風計劃

▲ 郭炳江表示，由於大哥郭炳湘因中風逝世，未來盼捐款推出跟預防中風有關的計劃。（曾耀輝攝）

若視力不斷衰退，便有機會是患上白內障。郭炳江及家人慈善基金發起人郭炳江今日（29日）出席一個活動時表示，自己曾患白內障，視力慢慢變差，幸接受手術更換人工晶體後，視覺變得清晰，「天都光曬，人都精神咗」，生活亦更有樂趣，跑步、行山都不怕。

郭炳江形容，自己深切體會白內障患者生活的不便，以及所承受的身心壓力，故決定向港大醫學院眼科學系捐款1000萬元，推出「郭炳江先生夫人慈善白內障手術及研究計劃」，希望可縮短公立醫院白內障患者的輪候時間，助有迫切需要的基層人士盡快重見光明。

郭炳江亦提到，郭炳江及家人慈善基金致力扶助弱勢社群，支援青少年及兒童的多元發展，捐助項目涵蓋醫療、教育、體育、緊急援助等，目前已與超過50家慈善機構合作；又捐助廣州南沙民心港人子弟學校，希望方便香港小朋友在當地接受優秀教育，培養他們更好融入國家發展，未來在內地以至全球，發揮所長，有所貢獻。

他又說，新鴻基地產與香港聖公會福利協會攜手合作，獲政府撥款支持，在元朗東頭興建的過渡性房屋項目「同心村」，入住率達96%，約3000多人。

至於未來，郭炳江表示，由於父親郭得勝和大哥郭炳湘都曾中風，盼捐款推出跟預防中風有關的計劃，又盼鼓勵年輕人多做運動，舒緩壓力。

港大醫學院眼科學系「郭炳江先生夫人慈善白內障手術及研究計劃」，冀為逾1000名香港弱勢居民提供專業眼科檢查，並向當中逾500人提供免費白內障手術及眼科諮詢服務，詳情即看。

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記者：梁薾心