嬰兒猝死丨青衣女嬰家中昏迷送院不治 拆解4大要點慎防嬰兒猝死症

一名出生僅4天的巴基斯坦籍女嬰，今晨(29日)8時許，在青衣涌美村一村屋內昏迷不醒。家人立即報警求助，救護車接報到場將女嬰送往仁濟醫院搶救，惜經搶救後不治！

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疑猝死的女嬰為巴基斯坦籍，於上周六(25)出生，屬雙胞胎，她是細孖，還有一名姐姐，父親任職貨車司機，一家5口居於涌美村。

女嬰在今晨昏迷，其母在8時17分報警求助，救護人員接報到場，即將女嬰送往仁濟醫院搶救，警方正調查事故原因，並向嬰兒母親了解事件，案件列送院時死亡處理，死因有待驗屍後確定。

嬰兒猝死症候群

嬰兒猝死症候群通常發生於1歲以下的嬰兒，尤以2至3個月大的最常見。在80年代，荷蘭醫學界發現，趴睡是危險因素之一。後來其他國家如澳紐、美國等，都陸續發現嬰兒趴着睡最易引起猝死，呼籲不要讓嬰兒趴睡，結果成效顯著，嬰兒在睡夢中猝死的個案大大降低。

原來，當嬰兒趴着睡時，一旦在夢中驚醒，其神經反應未能即時反應過來，於是就發生了窒息事故，令嬰兒死於睡夢中。2011年，台灣兒科醫學會參考了美國在這方面的最新公布，制定了以下建議，預防嬰兒猝死症。

一、1歲以下的嬰兒每次睡眠都應該仰睡，側睡並不安全。

二、床鋪表面必須堅實，外圍可包以被單。

三、不建議讓嬰兒與其他人同睡，但建議與父母同室睡眠。父母可將嬰兒抱在床上餵奶或安撫，在父母要入睡前應把嬰兒放回嬰兒床上。此外，雙胞胎或多胞胎也必須分床睡眠。

四、嬰兒床不可有任何鬆軟物件，如枕頭、被褥、蓋被、毛毯、羊毛製品。嬰兒床應該是堅硬的，並以被單包裹妥善。

而據衞生署資料顯示，嬰兒猝死症是指初生至1歲的嬰兒在睡眠時突然死亡，常見於2至3個月大的嬰兒，且死因不明。在香港，每10,000名嬰兒中約有1至3名嬰兒死於該症，雖然並不常見，但是父母和照顧者切勿掉以輕心。

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責任編輯：王明芳