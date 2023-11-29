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【審計報告】中大校園設施合約被批無加入國安條款　食堂無牌招待街客

社會 16:46 2023/11/29

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新一份審計報告指中大未有在校園設施招標文件、合約和指引，加入維護國家安全相關事宜措施。（資料圖片）

審計報告發現，中文大學未有在外間機構營運的校園設施招標文件、合約和指引，加入維護國家安全相關事宜措施。報告同時指，過去7年有7份校園設施合約未獲招標豁免，有書院3間餐廳3次招標均無依循招標程序，校內全部33間餐廳均無領取食物業牌照，但其中至少29間並非專供中大師生使用，其中3間更為中大校園範圍外地點提供外送食物服務。

審計署以中大書店為例，指中大並無就書店營運發出任何有關維護國家安全的指引，認為校方須就外間機構營運的校園設施，加強維護國安的指導和管理，包括為監管單位提供指導，以協助採取行動，有效防範和制止危害國家安全的行為和活動，以及在招標文件及合約加入條款，容許以國安為由，取消投標者資格和終止合約。

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署方審查2017年1月至今年7月期間開始生效的全部59份校園設施合約其中50份記錄，當中17份沒有以招標方式批出，包括7份（41%）未曾獲投標委員會批出招標豁免，涵蓋校內2間銀行分行及1間書院的2間餐廳營運；涉事書院就3間餐廳進行的3次招標，均被指無依循中大招標程序步驟，包括招標規格並無交予財務處進行合規審批、接獲的標書並無交由財務處和保安處的代表拆封並記錄，以及未經投標委員會批准便接納投標者出價。

報告引述相關規例指，餐廳除非專供中大學生或教職員使用，否則須領有食物業牌照，惟中大全部33間餐廳均無領有食物業牌照。署方在今年5至8月期間實地視察其中29間餐廳，發現全部並非專供中大學生或教職員使用，餐廳並沒有查證顧客是否中大學生或教職員，其中13間（45%）沒有張貼告示表明只招待中大學生或教職員，3間（10%）通過第三方外送食物平台為中大校園範圍外地點提供外送食物服務。

報告亦仔細審視各設施營運情況，包括揪出14間餐廳有售賣非瓶裝飲料及冰凍甜點等受限制食物，但無領取受限制食物售賣許可證；4間餐廳只為售賣的部分受限制食物領有許可證；有1間便利店並無領有食物業牌照，卻在店內即場配製並向顧客出售食物；另有多間餐廳及書店被揭從事「合約不允許的活動」，包括8間餐廳有「未經批准的廣告」、4間餐廳從事不屬餐飲業者通常業務的業務，分別為售賣藝術品、書本、應節食品券及提供租借充電器服務；署方亦於5至7月期間每月到中大書店實地視察，發現書店陳列小型充電風扇、遊戲產品、潤膚液及沐浴露等個人護理產品、玩具模型車和玩具洋娃娃，營運商並無就售賣上述物品品徵求中大批准，被揭違反合約規定。

報告引述中大校長同意審計署建議。中文大學回覆查詢表示，同意配合審計署的審核結果，並陸續實施相關建議。

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責任編輯：馮琪雅

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