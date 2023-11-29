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新聞女王丨Man姐佘詩曼霸氣示範「新聞極致」　阿佘出手幫忙打燈盡顯親和力

娛樂 17:55 2023/11/29

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

《新聞女王》

佘詩曼、馬國明、李施嬅主演TVB台慶劇《新聞女王》，昨晚（11月28日）戲內戲外都是Man姐（佘詩曼飾）Solo。

玩「假辭職」玩出火的Man姐，藉著四級大火示範「新聞極致」，在近20名SNK News同袍協助下一反「坐定定」常態由主播枱跳出新聞現場、上演霸氣十足的「流動」直播。

直播期間突發事件不斷發生，Man姐一一解決、在「最後一夜」勝出漂亮一仗…可惜Man姐最終未能挽回劣勢，被冠以「唆使劉艷（王敏奕飾）衝入火場」罪名之餘，更因離職後接受專訪時對舊公司有骨落地、刺激SNK大老闆方太（龔慈恩飾）親自出手斷Man姐後路！

新聞女王丨MAN姐佘詩曼獲觀眾支持感鼓舞　阿佘角逐新城獎：唔係啩？！

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新聞女王丨楊明閃現

飾演消防員的楊明閃現火場救出劉艷，由於重裝備上陣的楊明救人時只露出一雙眼睛，令網民對相關演員真身大感好奇，紛紛猜測是否楊明。

直到楊明開聲後，網民才留意表示驚嘆：「得對眼真係好難估，直到聽到把聲先認到佢，呢啲Crossover好。」

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有重要新角色登場

今晚（11月29日）《新聞女王》，走投無路的Man姐將扭六壬自救，並出動「王牌」逼迫曉薇（何依婷飾），屆時將有重要新角色登場！

另邊廂SNK News眾人在Man姐離職後食花生，「姐是個傳說」的不同版本在新聞部不脛而走。

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新聞女王丨阿佘騷演技

Man姐示範「極致新聞」的同時，阿佘亦示範了「極致演技」！

Man姐雖有心利用劉艷協助翻身，但沒想過劉艷會如此瞓身！當知道劉艷被困火場、生死未卜，難掩憂心的Man姐仍強裝鎮定繼續直播，當播出劉艷捨身拍攝的火場片段後，Man姐更忍淚哽咽直播兼感謝劉艷。

之後看到劉艷被救出，Man姐舒一口氣同時亦難掩內疚、更一度激動至熱淚盈眶，但礙於要End Cue，Man姐果斷地抹去淚水後即掛著專業笑容完成離職前最後一次直播。在短短場口中，阿佘不但喊出既含蓄又漂亮的新境界，還演繹了高傲、自信、憂心、安慰、內疚、強裝鎮定等多層次情緒，難怪獲讚「演技真的太強」。

另外，官方釋出場口拍攝花絮，連打燈都親力親為的阿佘，私下相當活潑，即使拍完激動場面、或是唸完繞口對白，阿佘仍能一秒回復從容及燦爛笑容，功力非一般！

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新聞女王丨飛爺爆「A字膊」金句

Man姐三面樹敵，除了死對頭佐治（馬國明飾）爆陰毒「老點」她前往危險位作直擊報道，飛爺的「A字膊」及「護艷心切」的家妍（李施嬅飾）亦咬住她唔放。

昨晚一集還揭出重要往事，原來獲Man姐親手提攜的佐治之所以反轉豬肚，全因飛爺在背後搞小動作，令佐治誤會Man姐向其宣戰在先。

獲Man姐封為「勝利球迷」的飛爺，昨晚在決策時拋出一句：「如果個直播係成功，成件事係我批准我策劃，如果件事衰咗，我唔知架喎，係你文慧心自把自為，偷用公司資源去滿足一己私欲」、將其「輸打贏要」渣上司一面展露無遺，網民聽到「勝利球迷」四字後均大讚貼切抵死，網民更即時引發熱討。

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新聞女王丨鄧智堅拆解「珍奶」作用

自開播以來佔戲頗重的飛爺，最大記憶點除了夠晒輸打贏要、就是從不離手的珍珠奶茶，智堅笑言老是常出現的珍奶，是為了凸顯新聞工作者遇到的壓力：「劇本本身已經有（珍奶嘅出場），不過某啲場口我同監製導演溝通咗後決定加碼，因為做突發新聞壓力好大、好多決策要做，所以飛爺需要糖分。」

他也揭出飛爺「圓形眼鏡」背後玄機：「突顯佢唔會正面交鋒，表面圓滑但其實笑裡藏刀。」談到角色貼地，不少打工仔看罷後大有共鳴，認為人生總會遇到一個「衰上司」。

對此，智堅笑言：「我都有問過一啲職場上嘅朋友，唔少都遇過『勝利球迷型』嘅中、高層。我記得拍攝時，自己加咗一句對白，就係當家妍表示『未應承』，我回佢：『係未應承，咁即係未拒絕啦』，帶出老細要面嘅一面。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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