父女關係｜女兒送上平價小蛋糕慶生 失業爸爸感動落淚：全世界最不值錢禮物

▲ 爸爸感動落淚。

父母對子女的愛是無微不至，即使收到子女禮物只是一幅手繪圖畫，都會十分珍惜。若獲得子女體諒和支持面對逆境的挑戰，父母更為感動。中國內地四川一名劉姓女兒日前在社交媒體分享與爸爸慶生的影片，她為爸爸送上只值20元人民幣的蛋糕，令失業多時的爸爸感動落淚。

暖心的女兒在片中對爸爸注入正能量的支持，以及「只要一家人在一起，相信一切會慢慢好起來的。」令一眾網民為之動容，讚賞女兒的憧事，並提及心意比禮物的價位更重要，簡單平淡是福。

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從這段在微博飆升熱搜第二名的影片中可見，劉姓女兒一邊唱着生日歌，一邊端出設計簡單而精緻的小型生日蛋糕予正在拿着筷子吃飯的爸爸面前，爸爸看見蛋糕，先是呆了一下，之後忍不住鼻酸，隨後頻頻以紙巾拭淚後，再雙手合十，滿足地許願。

女兒分享由於這幾年家中運氣不好，爸爸要為家事要操心，至心力交瘁，甚至丟了工作多時，一家人生活不容易。不過，她希望能在爸爸的51歲生日，給他一個驚喜，所以送上一份物輕情意重的禮物 —— 令人開心的生日蛋糕 ，「這可能是全世界最不值錢的禮物了，還把老爸感動哭了。即使家境不如以往，只要一家人在一起，相信一切會慢慢好起來的。」

影片一出很多網民都被女兒窩心的行為深深感動，「這誰能不被感動到」、「不在乎禮物貴重與否，重要的是，這是他女兒對他的祝福」、「普通人的幸福有時候真的很簡單」、「心意比價格更有意義，普通人有太多的不容易」，以及「禮物的價錢沒關係，愛是給爸爸最珍貴的禮物」。

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責任編輯：王明芳