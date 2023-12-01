  • 23°C
香港時間 : 20231201日 (週五) 01:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港防癌會響應「世界肺癌關注月」推動全基因測試助提升存活率

特約 00:00 2023/12/01

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

肺癌是全球發病率及死亡率最高的癌症之一，被公認為「癌中之王」，加上近年發現，沒有吸煙習慣這種高危因素，都有機會患上一些專襲亞洲人、涉基因變異的非小細胞肺癌，絕對不容忽視。香港防癌會早前響應「世界肺癌關注月」舉辦公眾講座，由臨床腫瘤科專科醫生李浩勳醫生主講，他提到全基因測試，有助更精準為肺癌患者制定合適的治療方案，提升其存活率。

香港防癌會舉行關注肺癌月健康講座，讓公眾了解肺癌治療最新發展。

肺癌屬「癌中之王」 本港每年約有2.5%增長

根據香港癌症資料統計中心的最新數據，肺癌於本港每年平均奪去4,000人的生命，過去10年死亡率更上升6%。身兼香港防癌會癌症教育小組委員會委員的李浩勳醫生說，由於早期肺癌多數無明顯症狀，大部分患者都是直至病情惡化，出現氣喘、痰中帶血、聲音沙啞持續咳嗽等症狀才求醫，因此不少人確診已屬晚期，本港數據亦顯示，有近57%患者都已屬四期，癌細胞已由肺部擴散至其他器官，令治療更添難度。

每當提起肺癌，大家最容易聯想到吸煙是導致肺癌的「元兇」。事實上，李浩勳醫生指，多項研究已指出吸煙是肺癌主要的風險因素，而吸煙者相較非吸煙者患上肺癌的風險高約7至8倍。因此，不吸煙或戒煙絕對是最有效預防肺癌的方法。不過，李浩勳醫生說，現時8成亞洲患者屬非小細胞肺癌，當中較常見由EGFR以及ALK基因突變引起，他們大部分人都沒有吸煙習慣的，因此無吸煙不代表無事。

李浩勳醫生說，早期肺癌多數無明顯症狀，不少人確診已屬晚期，令治療更添難度。

及早進行全基因測試 對症下藥增存活率

當醫學界過往尚未發現EGFR基因變異時，醫生往往要經過多次嘗試，才能找到較合適患者的治療方案，當中會令患者浪費了不少時間和金錢，錯過了治療的黃金時間。不過李醫生指，近年肺癌放射診斷、基因檢測、標靶治療、及免疫治療等技術已提升，其中不少患者能透過基因檢測，偵測到哪一種基因變異致肺癌，從而能對症下藥，不單可延長存活期，更大大改善病人的生活質素，達至相輔相成的效果。

防癌會推支援計劃 幫癌症存活者及照顧者

李醫生又提到，隨精準治療令肺癌患者存活中位數提升，他們完成治療後的癌症存活照顧也非常重要，包括要定期監察，確保無復發。即使不幸復發，也能及早發現和醫治。照顧者亦應多與病人溝通，給予支持，定期留意病人有沒有特別症狀，陪伴患者接受定期檢查，以便更了解患者的情況和需要。

香港防癌會癌症教育小組委員會主席、臨床腫瘤科專科醫生林嘉安醫生（左）及委員會委員、臨床腫瘤科專科醫生李浩勳醫生（右）。

香港防癌會癌症教育小組委員會主席、臨床腫瘤科專科醫生林嘉安醫生表示，隨著醫學昌明，加上大眾防癌意識提高，整體患癌後存活的機會提升，保守估計在香港有數以十萬計的癌症存活者，在美國有一些統計數據更有差不多1,800萬癌症存活者，這個龐大的人口，更需要被受照顧。防癌會留意到這個現況，並積極推動「癌症存活照顧」（Cancer Survivorship Care）的支援，當中包括與香港賽馬會推出「攜手同行」癌症患者支援計劃，由專業社工、護士提供免費「一對一」的癌症支援和輔導。林醫生續指，癌症患者除了需要醫療支援，也要照顧身、心、靈需要，例如患者痊癒後如何重投社會，基至需要經濟援助，或社區服務支援等，種種都不能忽視：「防癌會作為香港歷史最悠久的癌症患者支持機構，一直致力防癌抗癌，計劃能協助癌症患者及其家人在醫療及生活上解決各種需要。」

防癌會推出教育小冊子，讓公眾加深對癌症的了解。

防癌會12月「香港癌症日」免費專題講座

香港防癌會每年12月的第二個周日都會舉辦「香港癌症日」，今年「香港癌症日2023」將於12月10日舉行公眾免費專題講座，邀請到不同專家提供實用的癌症照顧資訊，與癌症康復者、患者及照顧者攜手「走過驚濤駭浪」。此外，為慶祝防癌會成立60周年，今年的「香港癌症日」更會舉辦專為業界而設的研討會，邀得國際及本地專家，交流癌症存活照顧的服務最新發展。

(特約)

 

最高瀏覽

【結業】中環天台酒吧SEVVA宣布結業　16年營運劃上句號
【結業】中環天台酒吧SEVVA宣布結業　16年營運劃上句號
急症室最長等候時間（11月30日 時間20:05）
急症室最長等候時間（11月30日 時間20:05）