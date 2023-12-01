香港防癌會響應「世界肺癌關注月」推動全基因測試助提升存活率

肺癌是全球發病率及死亡率最高的癌症之一，被公認為「癌中之王」，加上近年發現，沒有吸煙習慣這種高危因素，都有機會患上一些專襲亞洲人、涉基因變異的非小細胞肺癌，絕對不容忽視。香港防癌會早前響應「世界肺癌關注月」舉辦公眾講座，由臨床腫瘤科專科醫生李浩勳醫生主講，他提到全基因測試，有助更精準為肺癌患者制定合適的治療方案，提升其存活率。

▲ 香港防癌會舉行關注肺癌月健康講座，讓公眾了解肺癌治療最新發展。

肺癌屬「癌中之王」 本港每年約有2.5%增長

根據香港癌症資料統計中心的最新數據，肺癌於本港每年平均奪去4,000人的生命，過去10年死亡率更上升6%。身兼香港防癌會癌症教育小組委員會委員的李浩勳醫生說，由於早期肺癌多數無明顯症狀，大部分患者都是直至病情惡化，出現氣喘、痰中帶血、聲音沙啞持續咳嗽等症狀才求醫，因此不少人確診已屬晚期，本港數據亦顯示，有近57%患者都已屬四期，癌細胞已由肺部擴散至其他器官，令治療更添難度。

每當提起肺癌，大家最容易聯想到吸煙是導致肺癌的「元兇」。事實上，李浩勳醫生指，多項研究已指出吸煙是肺癌主要的風險因素，而吸煙者相較非吸煙者患上肺癌的風險高約7至8倍。因此，不吸煙或戒煙絕對是最有效預防肺癌的方法。不過，李浩勳醫生說，現時8成亞洲患者屬非小細胞肺癌，當中較常見由EGFR以及ALK基因突變引起，他們大部分人都沒有吸煙習慣的，因此無吸煙不代表無事。

▲ 李浩勳醫生說，早期肺癌多數無明顯症狀，不少人確診已屬晚期，令治療更添難度。

及早進行全基因測試 對症下藥增存活率

當醫學界過往尚未發現EGFR基因變異時，醫生往往要經過多次嘗試，才能找到較合適患者的治療方案，當中會令患者浪費了不少時間和金錢，錯過了治療的黃金時間。不過李醫生指，近年肺癌放射診斷、基因檢測、標靶治療、及免疫治療等技術已提升，其中不少患者能透過基因檢測，偵測到哪一種基因變異致肺癌，從而能對症下藥，不單可延長存活期，更大大改善病人的生活質素，達至相輔相成的效果。

防癌會推支援計劃 幫癌症存活者及照顧者

李醫生又提到，隨精準治療令肺癌患者存活中位數提升，他們完成治療後的癌症存活照顧也非常重要，包括要定期監察，確保無復發。即使不幸復發，也能及早發現和醫治。照顧者亦應多與病人溝通，給予支持，定期留意病人有沒有特別症狀，陪伴患者接受定期檢查，以便更了解患者的情況和需要。

▲ 香港防癌會癌症教育小組委員會主席、臨床腫瘤科專科醫生林嘉安醫生（左）及委員會委員、臨床腫瘤科專科醫生李浩勳醫生（右）。

香港防癌會癌症教育小組委員會主席、臨床腫瘤科專科醫生林嘉安醫生表示，隨著醫學昌明，加上大眾防癌意識提高，整體患癌後存活的機會提升，保守估計在香港有數以十萬計的癌症存活者，在美國有一些統計數據更有差不多1,800萬癌症存活者，這個龐大的人口，更需要被受照顧。防癌會留意到這個現況，並積極推動「癌症存活照顧」（Cancer Survivorship Care）的支援，當中包括與香港賽馬會推出「攜手同行」癌症患者支援計劃，由專業社工、護士提供免費「一對一」的癌症支援和輔導。林醫生續指，癌症患者除了需要醫療支援，也要照顧身、心、靈需要，例如患者痊癒後如何重投社會，基至需要經濟援助，或社區服務支援等，種種都不能忽視：「防癌會作為香港歷史最悠久的癌症患者支持機構，一直致力防癌抗癌，計劃能協助癌症患者及其家人在醫療及生活上解決各種需要。」

▲ 防癌會推出教育小冊子，讓公眾加深對癌症的了解。

防癌會12月「香港癌症日」免費專題講座

香港防癌會每年12月的第二個周日都會舉辦「香港癌症日」，今年「香港癌症日2023」將於12月10日舉行公眾免費專題講座，邀請到不同專家提供實用的癌症照顧資訊，與癌症康復者、患者及照顧者攜手「走過驚濤駭浪」。此外，為慶祝防癌會成立60周年，今年的「香港癌症日」更會舉辦專為業界而設的研討會，邀得國際及本地專家，交流癌症存活照顧的服務最新發展。

(特約)