【打擊私煙】海關水路檢市值1億元私煙　涉逃稅近七千萬元拘7男子

▲ 海關水路檢市值1億元私煙，涉逃稅近七千萬元拘7男子。（曾秋文攝）

海關過去2星期展開打擊走私香煙行動偵破4宗大型私煙案，海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任林威杰今日（29日）表示，在本月15日在葵涌貨櫃碼頭鎖定一個由台灣抵港，報稱載有塑膠板的40呎貨櫃，經檢查後在貨櫃搜出內收藏930萬支私煙。同日在屯門內河碼頭在一個由廣洲抵港、報稱載有花盤和燈飾的40呎貨櫃再搜出160萬支私煙。

▲ 海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任林威杰(左)、海關港口及海域科海港及內河貿易組高級督察趙健輝(右)（曾秋文攝）

海關港口及海域科海港及內河貿易組高級督察趙健輝表示，早前鎖定2個由廣洲抵港、報稱載有面盤的40呎貨櫃，收貨人是本港的物流公司，報稱在位置偏遠的貨櫃場，至上周三（22日）在屯門內河船碼頭將貨櫃進行X光檢查後搜出550萬支私煙，估計市值2000萬元，應課稅值約1400萬元。

行動中共檢獲約2800萬支懷疑私煙，估計市值約1億元，應課稅值約6900萬元，共拘捕7名男子（34至63歲），扣查5個涉案的貨櫃。

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記者：曾秋文