  • 23°C
香港時間 : 20231129日 (週三) 19:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊私煙】海關水路檢市值1億元私煙　涉逃稅近七千萬元拘7男子

社會 17:15 2023/11/29

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

海關水路檢市值1億元私煙，涉逃稅近七千萬元拘7男子。（曾秋文攝）

海關過去2星期展開打擊走私香煙行動偵破4宗大型私煙案，海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任林威杰今日（29日）表示，在本月15日在葵涌貨櫃碼頭鎖定一個由台灣抵港，報稱載有塑膠板的40呎貨櫃，經檢查後在貨櫃搜出內收藏930萬支私煙。同日在屯門內河碼頭在一個由廣洲抵港、報稱載有花盤和燈飾的40呎貨櫃再搜出160萬支私煙。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任林威杰(左)、海關港口及海域科海港及內河貿易組高級督察趙健輝(右)（曾秋文攝）

海關港口及海域科海港及內河貿易組高級督察趙健輝表示，早前鎖定2個由廣洲抵港、報稱載有面盤的40呎貨櫃，收貨人是本港的物流公司，報稱在位置偏遠的貨櫃場，至上周三（22日）在屯門內河船碼頭將貨櫃進行X光檢查後搜出550萬支私煙，估計市值2000萬元，應課稅值約1400萬元。

行動中共檢獲約2800萬支懷疑私煙，估計市值約1億元，應課稅值約6900萬元，共拘捕7名男子（34至63歲），扣查5個涉案的貨櫃。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文

煙草產品 走私 關稅 海關 葵涌 運輸 屯門 台灣 貿易 罪案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

湯馬戀｜湯洛雯完成超豪華過大禮　靚湯：好多謝馬生嘅疼愛
湯馬戀｜湯洛雯完成超豪華過大禮　靚湯：好多謝馬生嘅疼愛
急症室最長等候時間（11月29日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月29日 時間16:05）