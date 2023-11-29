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升中派位丨中西區官校英皇書院12月9日辦升中簡介會　詳述自行收生準則【附報名詳情】

中小學 17:16 2023/11/29

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英皇書院將辦中一自行簡介會。（經濟日報資料圖片）

中西區傳統官立中學英皇書院，學生在公開試成績優異，多年來亦孕育不少知名校友，因此成為區內不少家長的首選。英皇書院將於12月9日舉辦「中一自行收生」簡介會，簡介會將透過Zoom Meeting網上舉行。

最新影片：

童學園
啟發潛能寓學習於興趣　培基書院體驗式課程　學以致用培養世界觀

英皇書院將於12月9日（星期六）舉辦兩場「中一自行收生」簡介會，向小六家長及學生講解辦學理念、學校設施、自行分配學位申請方法及收生準則等。簡介會將透過Zoom Meeting網上舉行，每節300人，先到先得。

第一場：上午9時至10時

第二場：上午10時45分至11時45分

內容：

1. 學校簡介

2. 教與學的特色及課外活動

3. 中一自行收生準則及程序

4. 答問時間

有興趣的家長須於11月30日或之前於網上登記（按此連結），有關ZOOM登入編號及密碼，校方會在12月6日或之前透過電郵發放予成功報名的參加者。

英皇書院創校於1926年，學生的公開試成績亮眼，2022年誕生一名7科5**狀元。根據中學概覽，英皇書院除中國語文、中國歷史、普通話、生活與社會、公民與社會發展科、通識教育外，其餘科目均以英語為教學語言。高中課程學生可自由選擇修讀三科選修科，亦可以選擇音樂或其他外語如日語為第四科，以讓學生就著興趣及志向發展。

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責任編輯：林愛娜

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