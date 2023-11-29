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【幼稚園寒冬】教大幼兒發展中心2026年停辦　校方稱因疫情及人口變化

社會 17:38 2023/11/29

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香港教育大學幼兒發展中心將於2025/26學年結束後停辦。（校網圖片）

學生人口下降，再有幼稚園宣布結業。創校22年的香港教育大學幼兒發展中心日前向家長發通告，宣布下學年起停收幼兒班（K1）學生，並於2025/26學年結束後停辦。

校方解釋，3年疫情對中心營運造成打擊，加上本地人口變化，作為自負盈虧的非牟利私立幼兒中心，不希望大幅加學費來維持運作，遂決定停辦。

通告指，現正就讀的幼兒、低班和高班（K1、K2及 K3）學生將不受影響，可原校畢業；至於幼嬰班及幼小班學生，將獲中心提供過渡性安排，可選擇就讀至2024/25學年完結，並獲轉校支援和協助。

教育局回應時重申，幼稚園學生人數每年受不同因素影響，包括學齡人口和家長選擇，隨着學生人口下降，幼稚園數目或會調整。局方表示，已接獲中心通知下學年停收 K1學生，並已提醒中心盡快通知家長和學生，又稱會協助受影響家長，包括提供區內幼稚園學額空缺的資料。

翻查幼稚園概覽，該校並無參加幼稚園教育計劃，本學年半日班學費為54,285元，全日班為102,252元，上學年K1至K3學生總數為86人；另截至去年9月幼兒服務取錄的2至3歲兒童人數為15人。

教大回覆查詢表示，幼兒發展中心藉著發展嶄新活動及教學模式，以改善教學質素，並為學界發展優質幼兒教育提供參照；有鑑於本地人口的變化，教大正邁向策略發展計劃的新階段，未來將專注以教學法創新、科研發展、師資培訓、人才培訓及教材開發等，繼續為幼兒及家長教育發展貢獻。中心將舉辦家長會，向家長講解過渡安排及支援。

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責任編輯：馮琪雅

香港教育大學‎ 大學 幼稚園 結業 教育局 人口

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