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《薯茄明星運動會》開幕暨閉幕典禮 　近100名觀眾迫爆商場觀睇首播

娛樂 17:59 2023/11/29

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《薯茄明星運動會》記招

由YouTube創作團隊《小薯茄》主辦的《薯茄明星運動會》，早前破天荒邀請來自14個不同的網絡平台，合共24位網絡界藝人，除《小薯茄》的7位幕前成員:程人富、 阿J、阿冰、童童、麗英、肥蚊、朱Mic外，還有本地網絡知名平台和著名YouTuber參與。

各網絡界紅人前日（11月27日）聚首商場參與《薯茄明星運動會》開幕暨閉幕典禮，史無前例地與粉絲一起觀看首播，比2021年的YouTube界四台聯播更震撼。 

《薯茄明星運動會》記招

此外，《薯茄明星運動會》更邀得其中一位參賽者及知名音樂人KB，為熱血主題曲《逆境 波》義務作曲及監製，當KB得悉《小薯茄》有連繫本土YouTube平台及為社會大眾 推廣運動的理念時，就馬上義不容辭地答應幫忙，KB說：「賺錢有很多種方法，但不 應在這種有意義的節目上!」

《小薯茄》的演員程人富對比賽結果賣關子，但就指拍 攝過程非常熱血和感動，不少選手都在比賽期間哭成淚人，真正體現到以運動團結 大家。老闆兼演員高Ling指，希望今次的節目能夠推動網絡界，令更多人留意到不 同有創意和實力的創作者。

《薯茄明星運動會》記招

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撰文 : TOPick柴犬出動

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