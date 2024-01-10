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校長專訪︱求學期曾被老師言語中傷　黃埔宣道校長：堅持用愛對待學生

中小學 13:14 2024/01/10

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黃埔宣道小學李校長希望，成為學生除了父母以外，最親密、最信任的人。（陳慧安攝）

除了父母，老師是小孩最常接觸的人，亦是影響成長的關鍵人物。黃埔宣道小學校長李德衡，小學時曾受老師言語攻擊自尊受到傷害，不過未有打擊他的信心，更堅定了他立志當一名有愛心的老師，最後更成為深受學生愛戴的校長，「不要單看學生表面不認真，就斷定他是壞，要先了解背後的原因」。

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生於荃灣基層家庭的李校長，家中有三名姐姐，他是家中的么兒，「媽媽為了方便照顧我們，經常在家中工作，所以自小就學懂自律、自學，溫書做功課都是自己完成」。他說，從小便明白讀書的重要、知識改變命運的道理，即使面對困難，有良好的心態，所有問題都會迎刃而解。

最初接觸「老師」是源於他的大家姐，「她是一名小學老師，當時只是唸小學的我，經常睇到教師用書、參考作業，覺得好有趣同開心」。學業成績一直名列前茅的他，就學過程原來並非事事順意，

求學時期的確是最開心，但有時被老師冷嘲熱諷，用了不鼓勵的說話，傷害自尊，

提及的就是小學老師當年的一句話，「你家境這麼窮，都應該不會考得好成績了」。

李校長直言，老師是學生除了父母以外，最親密、最常接觸的人，本應是值得信任，「但沒有用心、不肯花時間去了解事情，敷衍學生的老師，應該沒有學生希望遇到」。他憶述，唸小學放小息時，學生是不可以留在課室樓層，只有值日生可以在課室內看管，惟訓導主任有天看見他在樓層出現，二話不說就打了他一巴掌，他也來及解釋，便無辜的受罪，令他弱小的心靈受創，留下不可磨滅的烙印。

老師的負面形象更延伸至中學，

老師經常在學生前發放負能量和表達不滿，好像不太愛錫學生，

因為自身的經歷，他堅決要糾正老師應有的態度，在中學時期已立志投身教育界，用愛去了解每名學生的需要和感受。他表示，唸大學時曾有講師教導他，不要看到一名學生在堂上睡覺，就斷定他是壞學生，應先去了解背後的原因，「可能他是幫忙照顧家庭太累？作為負責任的老師要嘗試換轉角度去欣賞學生，例如，至少該名學生仍有上學」。

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享受廿載教育工作

2002年他終於實現理想，擔任小學中文、數學、常識、電腦、視藝及聖經科的「萬能老師」，同時勤奮好學的他在課後，堅持花4年時間兼讀兩個碩士學位，其後更升為主任、副校長職位，2018年到中華基督教會全完第二小學出任校長，兩年後轉任到現時的黃埔宣道小學。

經營一間學校，把它管理得妥妥當當需要用心。李校長指，在資訊發達的年代，亦同時被科技困擾，「不少家長會在社交群組互通學校訊息，但亦會發放不真實資料」。他說，有時家長對學校政策、措施有所誤解，甚至會錯怪子女的行為，「我們需要花時間、心機去糾正，希望家長持正面的態度」。

在女兒面前是慈父

作為一校之長，大部分時間都放在學校，難免忽略了家庭。

女兒現時中一，的確有點愧疚，陪伴她的時間永遠都不夠，但會盡量跟她聊天、接送上學，

他笑言，自己是一名「軟腍腍」的父親，與女兒的關係猶如朋友，「肯定佢唔會驚我」。身為校長可會對女兒嚴厲要求？他一臉溫柔地說，「可能她遺傳了我自律的性格，讀書不用我粗心，我亦不給予壓力，做好自己，問心無愧就可以」。

李校長堅信，不論是女兒還是學生，他們都是獨一無二的孩子，視乎家長及老師用什麼態度去發掘他們的長處，「我們不要忘記教育的初心，用真誠、真心對待他們，他們會感受到你的愛」。

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記者：李盛芝

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