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美食速報｜燒肉 LIKE北海道成吉思汗羊肉　低至$38激安嘗鮮價

休閒消費 18:04 2023/11/29

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

全新「成吉思汗羊肉套餐」，澳洲產羊肩肉扒．牛小排．牛板腱 （配白飯、和風湯及泡菜或迷你沙律） 港幣$138（200g）/ 港幣$178（300g）。

冬天去過北海道的你，一定念念不忘熱辣辣又油脂豐富的成吉思汗燒肉！來自日本東京的一人燒肉專門店「燒肉 LIKE」為大家帶來「美味、快捷、超值」的一人燒肉體驗，除了新店正式進駐天水圍+WOO嘉湖，同時於11月29日起至12 月19日於全線分店推出期間限定的「成吉思汗羊肉套餐」。

最新影片推介：蔣祖曼專訪

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套餐以北海道非常具代表性的成吉思汗燒肉，配搭人氣皇牌 ─ 牛小排及牛板腱，羊牛雙拼將燒肉滋味大大加乘！與此同時，成吉思汗羊肉將成為本月「肉の日」優惠的主角，讓大家以驚喜價率先品嘗。套餐精選「澳洲產羊肩扒」配牛小排和牛板腱，滿足各位食肉獸對燒肉的無限「肉望」，盡情享受地道日式燒肉Double滋味！

11月29日為「肉の日」（日語的「29」與「肉」同音），顧客在當天於全線「燒肉 LIKE」分店惠顧任何正價套餐，均可以優惠價港幣$38追加「澳洲產羊肩肉扒」單品 100g（原價港幣$58），以近65折超值價格品嚐高品質的燒羊肉盛宴！

11月29日為「肉の日」（日語的「29」與「肉」同音），顧客在當天於全線「燒肉 LIKE」分店惠顧任何正價套餐，均可以優惠價港幣$38追加「澳洲產羊肩肉扒」單品 100g（原價港幣$58），以近65折超值價格品嚐高品質的燒羊肉盛宴！

第19間分店進駐天水圍

「燒肉 LIKE」自2021年初首度進軍香港，一直受到熱烈追捧，繼早前北角匯和旺角MOKO新店開業後，12月1日將進駐天水圍+WOO嘉湖，從此天水圍又多一個燒肉據點！

為慶祝新張之喜，12月1日至3日期間於「燒肉LIKE」天水圍店惠顧任何正價套餐，即可以至抵價港幣$29加配一客50g牛板腱（原價港幣$40）或牛舌（原價港幣$48）^，燒肉控切勿錯過！

編輯：葉翠華

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