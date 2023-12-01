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在職家庭津貼｜明年4月起職津金額增15％　即日起可申請懶人包一文看清

育兒資訊 11:00 2023/12/01

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

《麥路人》電影照

【在職家庭津貼/申請資格】各位父母要留意! 2024年4月起，香港「在職家庭津貼計劃」中的住戶和兒童津貼金額將增加15％，每月每個住戶和每月每名兒童的津貼將增至$1,610。接受申請時段為2023年4月至2024年3月，而2024年4月或之後進行申請的家庭，要留意政府網站的更新資訊。

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TOPick 特別為父母整理在職家庭津貼最新津貼金額、最新入息及資產限額、工時要求及津貼金額、申請資格、申請方法和所需文件，以及漏報解決方法。

1.最新津貼金額

上述的收入和資產限額適用於2023年4月至2024年3月的申請階段。

2. 最新入息及資產限額 (適用於2023年4月至2024年3月申請月份)


3. 工時要求及津貼金額（2024年4月前）

4. 申請資格

1.申請住戶(包括1人住戶)達到工時要求，而住戶的入息及資產符合有關限額。
2.如欲申請計劃的兒童津貼，合資格的兒童必須為15歲以下，或介乎15至21歲，並正接受全日制教育（專上教育除外）。

在職家庭津貼計劃住戶資產限額包括：

- 土地；
- 房產（自住物業除外）；
- 車輛／船隻；
- 投資；
- 股份／經營業務；以及
- 銀行存款／現金等

在職家庭津貼計劃住戶入息包括：

- 工資（扣除強制性公積金計劃的僱員強制性供款）；
- 提供服務的報酬；
- 業務盈利；
- 租金收入等；

以及以下由政府提供的援助： 

1. 住戶成員所領取以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼(個人交津)* 
2. 為低收入家庭護老者提供生活津貼試驗計劃所領取的津貼 
3. 為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼試驗計劃所領取的津貼

#以上只列出一些住戶資產和收入的常見例子，而並非詳盡列表。有關住戶資產和收入詳情，請致電在職家庭津貼辦事處熱線：2558 3000。

5. 申請方法和所需文件

  • 申請者可透過兩種方法遞交申請，於網上遞交申請或郵寄 / 投遞申請文件。
  • 注意申領期為遞交申請前剛過去的六個曆月。
  • 合資格住戶須就每六個曆月的申領期提出申請，申領期不可重疊。

兩種方法遞交申請方法

1. 使用網上申請服務 

申請人可經網上遞交申請及上載證明文件。

2. 郵寄或投遞申請文件

下載申請表格，並在填妥申請表格和工時、住戶入息及資產等證明文件後，郵寄申請文件。

郵寄地址：
觀塘郵政局郵箱62600號 
(在職家庭及學生資助事務處 在職家庭津貼辦事處)

或投入設於以下地點之投遞箱。

需提供的證明文件

1.工時：僱傭合約、出勤記錄、僱主提供的工作時數證明書
2.住戶入息：糧單、薪金收據、僱傭合約、銀行月結單或存摺、僱主提供的入息證明書
3.住戶資產：銀行月結單或存摺、保險計劃結單、投資結單、車輛或船隻登記文件

申請通知

-在職家庭津貼辦事處在收到申請後，將於十天內以流動電話短訊或郵寄方式向申請人發出申請確認通知。 
-在完成處理申請後，申請人會收到申請結果通知。

6. 漏報解決方法 

想知道如何解決漏報方法，請細閱資助專上課程學生資助計劃 / 專上學生資助計劃的申請指引

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責任編輯：王明芳

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