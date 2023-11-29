【機場煽動】涉機場穿煽動字句上衣　26歲男被控還押明年1月再訊

▲ 無業涉於機場穿具煽動字句上衣被捕，還押至明年1月再訊。資料圖片

26歲無業男日前涉在機場身穿據悉印有「光時」字眼的上衣，以及攜帶了印有煽動字句的物品和藏有他人身份證，被控作出具煽動意圖的作為、管有煽動刊物及管有他人身份證3罪，今（29日）午被解往西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，申請保釋被拒，案件押後至2024年1月4日再訊，待警方進一步調查被告的手機，是否涉及其他控罪。

無業被告諸啓邦（26歲），被控於2023年11月 27日，在香港及香港國際機場登機閘口205或其附近，穿着一件印有陳述的上衣和公開展示該等陳述；以及無合法辯解而管有煽動刊物，即3幅旗幟和1件上衣，具意圖引起憎恨或藐視中央及或香港特别行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；及或慫使他人不守法或不服從合法命令。

被告另被控管有他人身份證罪，指他在同日同地，無合法權限或合理辯解，而管有他人身份證。

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記者：陳曉欣