  • 23°C
香港時間 : 20231129日 (週三) 19:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機場煽動】涉機場穿煽動字句上衣　26歲男被控還押明年1月再訊

社會 18:08 2023/11/29

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

無業涉於機場穿具煽動字句上衣被捕，還押至明年1月再訊。資料圖片

26歲無業男日前涉在機場身穿據悉印有「光時」字眼的上衣，以及攜帶了印有煽動字句的物品和藏有他人身份證，被控作出具煽動意圖的作為、管有煽動刊物及管有他人身份證3罪，今（29日）午被解往西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，申請保釋被拒，案件押後至2024年1月4日再訊，待警方進一步調查被告的手機，是否涉及其他控罪。

無業被告諸啓邦（26歲），被控於2023年11月 27日，在香港及香港國際機場登機閘口205或其附近，穿着一件印有陳述的上衣和公開展示該等陳述；以及無合法辯解而管有煽動刊物，即3幅旗幟和1件上衣，具意圖引起憎恨或藐視中央及或香港特别行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；及或慫使他人不守法或不服從合法命令。

被告另被控管有他人身份證罪，指他在同日同地，無合法權限或合理辯解，而管有他人身份證。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

請願示威 網絡熱話 香港國際機場 機場 國際集團 行政

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

湯馬戀｜湯洛雯完成超豪華過大禮　靚湯：好多謝馬生嘅疼愛
湯馬戀｜湯洛雯完成超豪華過大禮　靚湯：好多謝馬生嘅疼愛
急症室最長等候時間（11月29日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月29日 時間16:05）