  • 23°C
香港時間 : 20231129日 (週三) 20:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【京港合作會議】11個範疇合作方向達共識　 冀推動北交所與港交所互聯互通

政治 19:23 2023/11/29

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

李家超（後排中）、殷勇（後排左）與鄭雁雄（後排右）見證陳茂波（前排右）與北京市副市長司馬紅（前排左）簽署《京港合作會議第五次會議備忘錄》。(政府新聞處圖片)

京港合作會議第五次會議今日在本港舉行，雙方就11個範疇的合作方向達成共識，包括支持北京企業在港交所上市，推動北交所與港交所互聯互通；讓在京港人在教育學習、就業工作、社會保障和日常生活等方面，適當地享有與內地居民同等待遇。兩地政府部門亦簽署四份涵蓋金融服務、教育、青年發展和食品安全的合作文件。

特首李家超與北京市市長殷勇，今日分別率領特區政府及北京市代表團，出席京港合作會議第五次會議，中聯辦主任鄭雁雄亦有出席。雙方就11個範疇的合作方向達成共識，在參與國家重大戰略方面，融入共建「一帶一路」，圍繞基礎設施建設、國際航運、城市管理、第三方市場開拓等領域，加強多方面合作。

服務業方面，支持香港企業參與北京「兩區」建設，支持北京企業在港上市，推動北交所與港交所互聯互通。經貿方面，辦好北京·香港經濟合作研討洽談會，建立常態化交流合作工作機制，拓展招商引資合作渠道。

文化、旅遊和體育方面，支持北京國際電影節與香港國際電影節開展深度合作。醫療衛生及中醫藥方面，合作開展醫療專業人員培訓和人才培養，加強中醫藥文化宣傳，促進中醫藥國際化發展。

讓在京港人在學習和就業等方面  適當地享與內地居民同等待遇

另外，在生態環境、教育及人才交流、青年發展，便利港人在內地發展等加強合作，包括讓在京港人在教育學習、就業工作、社會保障和日常生活等方面，適當地享有與內地居民同等待遇；探索打造服務在京港人「一站式」諮詢服務平台；支持在京香港機構開展工作，加強政策信息交流共享。

李家超表示，北京和香港都具有特殊地位及擔當重要角色，兩地在發揮各自優勢的同時，亦能優勢互補，創造共同發展、互利共贏的合作空間。

陳茂波：繼續與北京市政府  推動兩地企業「拼船出海」

財政司司長陳茂波表示，特區政府期待繼續與北京市政府攜手，推動兩地企業「拼船出海」，助力企業「走出去」，聯合參與「一帶一路」建設，共同開拓《區域全面經濟伙伴關係協定》RCEP與東盟等國際市場的機遇。‬‬‬‬‬‬

陳茂波指，京港合作會議第四次會議於2018年10月在北京舉行，過去幾年，雖然疫情干擾了兩地人員的往來，但在彼此共同努力下，京港合作取得了令人鼓舞的成果，促進了兩地的發展，也為未來合作奠定基礎。

此外，兩地政府部門亦簽署四份合作文件：《深化京港金融業發展合作備忘錄》；《北京市教育委員會與香港特別行政區政府教育局合作備忘錄》；《京港兩地青年交流交往合作備忘錄》；《京港食品安全交流合作框架協議》。

最新影片推介：

TOPick診症室
TOPick診症室｜30多歲港男早洩持續6年羞於求醫終致離婚　揭早洩2大成因＋改善小貼士

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【解決劏房】何永賢：處理劏房和公營房屋供應息息相關　適時會大刀闊斧
今日 13:47
【解決劏房】何永賢：處理劏房和公營房屋供應息息相關　適時會大刀闊斧
【審計報告】關注中大批出合約及採購有否跟足程序　鄧家彪冀校董會討論
今日 17:07
【審計報告】關注中大批出合約及採購有否跟足程序　鄧家彪冀校董會討論
【審計報告】中大校園設施合約被批無加人國安條款　食堂無牌招待街客
今日 16:46
【審計報告】中大校園設施合約被批無加人國安條款　食堂無牌招待街客

你可能感興趣

【解決劏房】何永賢：處理劏房和公營房屋供應息息相關　適時會大刀闊斧
今日 13:47
【解決劏房】何永賢：處理劏房和公營房屋供應息息相關　適時會大刀闊斧
【審計報告】關注中大批出合約及採購有否跟足程序　鄧家彪冀校董會討論
今日 17:07
【審計報告】關注中大批出合約及採購有否跟足程序　鄧家彪冀校董會討論
【審計報告】中大校園設施合約被批無加人國安條款　食堂無牌招待街客
今日 16:46
【審計報告】中大校園設施合約被批無加人國安條款　食堂無牌招待街客
香港交易及結算所有限公司 RCEP 一帶一路 陳茂波 東盟 財政司 互聯互通 李家超 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

湯馬戀｜湯洛雯完成超豪華過大禮　靚湯：好多謝馬生嘅疼愛
湯馬戀｜湯洛雯完成超豪華過大禮　靚湯：好多謝馬生嘅疼愛
急症室最長等候時間（11月29日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月29日 時間16:05）