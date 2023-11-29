【京港合作會議】11個範疇合作方向達共識　 冀推動北交所與港交所互聯互通

▲ 李家超（後排中）、殷勇（後排左）與鄭雁雄（後排右）見證陳茂波（前排右）與北京市副市長司馬紅（前排左）簽署《京港合作會議第五次會議備忘錄》。(政府新聞處圖片)

京港合作會議第五次會議今日在本港舉行，雙方就11個範疇的合作方向達成共識，包括支持北京企業在港交所上市，推動北交所與港交所互聯互通；讓在京港人在教育學習、就業工作、社會保障和日常生活等方面，適當地享有與內地居民同等待遇。兩地政府部門亦簽署四份涵蓋金融服務、教育、青年發展和食品安全的合作文件。

特首李家超與北京市市長殷勇，今日分別率領特區政府及北京市代表團，出席京港合作會議第五次會議，中聯辦主任鄭雁雄亦有出席。雙方就11個範疇的合作方向達成共識，在參與國家重大戰略方面，融入共建「一帶一路」，圍繞基礎設施建設、國際航運、城市管理、第三方市場開拓等領域，加強多方面合作。

服務業方面，支持香港企業參與北京「兩區」建設，支持北京企業在港上市，推動北交所與港交所互聯互通。經貿方面，辦好北京·香港經濟合作研討洽談會，建立常態化交流合作工作機制，拓展招商引資合作渠道。

文化、旅遊和體育方面，支持北京國際電影節與香港國際電影節開展深度合作。醫療衛生及中醫藥方面，合作開展醫療專業人員培訓和人才培養，加強中醫藥文化宣傳，促進中醫藥國際化發展。

讓在京港人在學習和就業等方面 適當地享與內地居民同等待遇

另外，在生態環境、教育及人才交流、青年發展，便利港人在內地發展等加強合作，包括讓在京港人在教育學習、就業工作、社會保障和日常生活等方面，適當地享有與內地居民同等待遇；探索打造服務在京港人「一站式」諮詢服務平台；支持在京香港機構開展工作，加強政策信息交流共享。

李家超表示，北京和香港都具有特殊地位及擔當重要角色，兩地在發揮各自優勢的同時，亦能優勢互補，創造共同發展、互利共贏的合作空間。

陳茂波：繼續與北京市政府 推動兩地企業「拼船出海」

財政司司長陳茂波表示，特區政府期待繼續與北京市政府攜手，推動兩地企業「拼船出海」，助力企業「走出去」，聯合參與「一帶一路」建設，共同開拓《區域全面經濟伙伴關係協定》RCEP與東盟等國際市場的機遇。‬‬‬‬‬‬

陳茂波指，京港合作會議第四次會議於2018年10月在北京舉行，過去幾年，雖然疫情干擾了兩地人員的往來，但在彼此共同努力下，京港合作取得了令人鼓舞的成果，促進了兩地的發展，也為未來合作奠定基礎。

此外，兩地政府部門亦簽署四份合作文件：《深化京港金融業發展合作備忘錄》；《北京市教育委員會與香港特別行政區政府教育局合作備忘錄》；《京港兩地青年交流交往合作備忘錄》；《京港食品安全交流合作框架協議》。

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責任編輯：區綽彥