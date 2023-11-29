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新聞女王丨佘詩曼入圍歌手獎勁驚喜　對TVB裁員消息感難過：幫得幾多得幾多

娛樂 19:23 2023/11/29

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

佘詩曼感謝大家支持！

視后佘詩曼今日（11月29日）出席品牌活動，談到昨日台慶劇《新聞女王》（11月28日）播出的火災戲，阿佘接受訪問直言拍攝這埸戲時有壓力：「現埸直擊報道真的很難，要很鎮定的情況下記很多台詞，樣子又不能有太多表情，因為在報道災難性新聞，自己也很喜歡這場戲，之前我在配音時已看過一次，當時也有落淚。我昨日再看仍然眼濕濕，我弟弟還問我發生甚麼事，更說『不是你拍，為何還可以哭？』，我覺得很心痛。」

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演繹獲大讚

提到她的情緒轉換獲網民大讚，阿佘說：「我們做演員也有經歷過這情況，身邊或者本人發生了一些事的時候也會不快，但行出來就要表現沒事，我拿回情緒記憶出來演繹。（那場戲有哽咽停頓片刻，自己設計還是劇本寫？）劇本沒有這樣寫，但是很難於啟齒的說話，指我是最後一晚直播，自己也很難過。」

佘詩曼演技冇得頂！

未想過拿歌曲獎 不再推出第二首歌

談到她有份於《新城勁爆頒獎禮2023》角逐歌手、歌曲獎項，對此阿佘笑說：「我真的沒有想過入圍，獎項真的不敢奢望，入圍已經當贏，多謝大家對我這首歌的支持。（會否公開拉票？）我嘗試下先。」

至於有網民大讚她歌聲動人，阿佘說：「我練了很久，因為我不是歌手，但希望出來又不要太失禮，所以付出不少心機，大家多多支持。（會否乘勝追擊再推出第二首歌曲？）應該也比較難，因為上次首歌也準備了半年，只是想要甚麼風格也想了很久。」又指若在香港又收到邀請也會出席頒獎禮。

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對裁員一事感難過

另外，提到日前電視廣播（TVB）宣布將交還一條免費電視頻道，即由現時5條免費頻道變成4條，當中把J2台和財經體育資訊台合併成新頻道「TVB+」，並將會裁員逾200人，阿佘說：「現在各行各業生活很難，聽到這個消息也感到不快，希望他們能盡快找到工作維持生計。」

記者提議她多些回TVB拍劇，有助收視吸引廣告商，阿佘笑說：「我幫得幾多就幾多。」

 

記者：陳曉柔

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