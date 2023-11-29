懷舊是一種品味丨陳柏宇難忘婆婆教打麻雀　Jason開音樂會與女兒合唱新歌

▲ 陳柏宇父女。

陳柏宇（Jason）最近推出新歌《懷舊是一種品味》，借歌曲分享念舊情懷，而日前他現身海港城首度現場獻唱新歌，意外地女兒Abi也大開金口合唱。Jason又分享自己對於懷舊的睇法，並同時更宣布新碟《in Rhythm》即將面世。



Jason日前舉行《懷舊是一種品味之「回憶收賣佬」活動》，在黃昏Magic Hour時份與粉絲見面，獻唱新歌《懷舊是一種品味》、《一人傍晚藝術館》及《金草莓》外，Jason亦分享他的一些想法。

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▲ 陳柏宇《懷舊是一種品味之「回憶收賣佬」活動》

願意聽別人分享

有很多人會很念舊，總覺得舊的人與事都比現在好，但Jason覺得不妨正向一點，說：「如果係咁嘅話就要轉一轉個心態，要活多啲喺現狀，唔好只係一味覺得舊嘅好啲，要諗辦法令自己覺得而家嘅生活都係有佢嘅好，值得開心。」

不過，Jason又從另一角度分享懷舊的好，指人都總要有耐性與感性的一面，說：「耐性同感性一面唔夠嘅時候，可以分享多啲熱血或者懷緬感覺嘅經歷，否則會慢慢喪失人性，因為不論工作或者人與人之間嘅溝通都變得好機械化，尤其喺社交平台上面，好少會睇到一啲好開心，值得鼓舞嘅嘢，成日又踩又鬧，令到我哋唔容易同人connect、願意聽人哋嘅分享。」

▲ 陳柏宇《懷舊是一種品味之「回憶收賣佬」活動》

陳柏宇分享童年回憶



Jason亦帶頭分享童年回憶，說：「我有好多好舊嘅回憶都係同婆婆嘅居多，例如係移民加拿大嘅時候同婆婆一齊去老麥買雪糕，同埋我細個嗰陣佢教我打麻雀。另外仲有太公，讀小學嗰陣，返屋企食lunch經常會有腐乳撈飯，再加蒸豬肉，咁就一餐。我通常會記得同朋友或者同屋企人嘅相處居多，反而唔係擁有過乜嘢物件，或者物件帶比我乜嘢感覺，而家就會同兩個女去製造一啲回憶。」

而活動當日，Jason亦與女兒Abi製造了難忘的回憶，已5歲多的Abi活潑好動，當日他拖著她的小手表演了後空翻外，她更在Jason唱出《懷舊是一種品味》時跟著合唱。

▲ 陳柏宇《懷舊是一種品味之「回憶收賣佬」活動》

連Jason也大讚Abi道：「你今日有好大進步喎！唱咗兩句，我以為會笠水but you prove me wrong（但你證明我係錯嘅！）」

而就在此時，Abi忽然表演一字馬，更問Jason，說：「你得唔得呀？」把Jason也弄得啼笑皆非，只好回答女兒：「我唔得。」場面溫馨又搞笑。

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