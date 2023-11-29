【夜樂西九】本周末舉行攤檔餐飲$15起　西九管理局將與國泰開展3年合作

▲ 夜樂西九本周末舉行攤檔餐飲$15起，西九管理局將與國泰開展3年合作。（西九文化區管理局提供）

西九文化區於本周末（12月1至3日）推出「夜樂西九」活動，位於藝術公園的海濱草坪東面將設置多個由餐飲品牌主理的美食攤檔，同場亦會舉辦現場音樂表演。

▲ 活動舉行位置圖。（西九文化區管理局提供）

美食攤檔與美酒品牌，包括「Taka Don」的牛舌串、甲羅燒及港式三寶、人氣小店「蛋爺」的章魚燒及日式炒麵、來自芬蘭的「Tryfinnish」帶來的芬蘭野生藍莓汁和芬蘭越橘雞尾酒、主打港式傳統豆腐花甜品的「豆研心事」、「RTC Prep Meal」帶來的慢煮美國安格斯西冷、西班牙黑毛豬叉燒及醉香鮑魚等美食，以及「Beer Beer Kui」的精選手工啤和熱紅酒等。

另外，還包括「FAM 囍公館」新派手工點心、美食車「The Butchers Truck」的經典漢堡及薯條、「Pyjama飲品補給站」的美酒飲品、以及「東叔叔雞蛋仔」帶來的微笑雞蛋仔和台灣腸。

攤檔飲品定價由15元起，食物則為25元起。現場亦設有人臉彩繪工作坊及現場音樂表演等。

而於12月2日（星期六）下午，「夜樂西九」活動現場將舉辦「西九文化區管理局聯乘國泰合作啟動禮」，標誌雙方為期三年的合作協議正式啟動，西九文化區管理局預告啟動禮上將有驚喜環節，不容錯過。

本星期的「夜樂西九」活動獲得油尖旺民政事務處支持，贊助超過1,200張餐飲禮劵派發予油尖旺區居民及弱勢社群家庭到場使用。

持有M+及香港故宮文化博物館門票者可於西九文化區內餐廳、輕食店、美食車及商店享有特別優惠。詳情可參閱西九文化區網站。

活動日期及時間

2023 年 12 月 1 日（星期五） 下午 4 時至晚上 10 時

2023 年 12 月 2 日（星期六） 下午 2 時至晚上 10 時（*「西九文化區管理局聯乘國泰 合作啟動禮」於下午 4 時 45 分舉行）

2023 年 12 月 3 日（星期日） 下午 2 時至晚上 10 時

▲ 現場表演時間表（西九文化區管理局提供）

另外，由明天（11月30日）開始一連24個星期四晚，自由空間將上演Freespace Dance Night。 本地舞蹈藝術家將連同一班舞者及跨界術家將駐場Jamming，將自由空間門外化身成「舞蹈新 據點」。

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責任編輯：陳麗娜