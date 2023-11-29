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欣宜「復出」第一撃為 《星願奇緣》獻聲　Joyce為唱主題曲《星願》

娛樂 18:55 2023/11/29

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欣宜為迪士尼動畫電影《星願奇緣》獻聲。

迪士尼動畫電影《星願奇緣》（Wish）由「復出」的欣宜配音，此外，欣宜更為電影獻唱足5首歌曲。

欣宜更於社文平台發布大電影主題曲《星願》的錄音花絮，一邊聽住欣宜歌聲，一邊望住《星願奇緣》的精彩畫面。

撰文 : TOPick柴犬出動

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