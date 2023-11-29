欣宜「復出」第一撃為 《星願奇緣》獻聲 Joyce為唱主題曲《星願》 娛樂 18:55 2023/11/29 分享： 分享： 熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下 ▲ 欣宜為迪士尼動畫電影《星願奇緣》獻聲。 迪士尼動畫電影《星願奇緣》（Wish）由「復出」的欣宜配音，此外，欣宜更為電影獻唱足5首歌曲。欣宜更於社文平台發布大電影主題曲《星願》的錄音花絮，一邊聽住欣宜歌聲，一邊望住《星願奇緣》的精彩畫面。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 欣宜復出丨神隱半年為許廷鏗《一場同學》MV任女主角 欣宜狀態超好網民大呼感動 10:20 2023/11/07 欣宜復出丨神隱半年為許廷鏗《一場同學》MV任女主角 欣宜狀態超好網民大呼感動 許廷鏗演唱會與樂迷歡度聖誕節 Alfred邀欣宜做嘉賓：大家都掛住舞台上嘅Joyce 16:57 2023/11/08 許廷鏗演唱會與樂迷歡度聖誕節 Alfred邀欣宜做嘉賓：大家都掛住舞台上嘅Joyce 一場同學丨許廷鏗晒與欣宜MV花絮照 願做對方一世「後盾」：所有祝福送給我的「巨孖寶」 16:08 2023/11/09 一場同學丨許廷鏗晒與欣宜MV花絮照 願做對方一世「後盾」：所有祝福送給我的「巨孖寶」 叱咤樂壇流行榜2023丨尹光打入「我最喜愛的男歌手」7強 光B撼鏡仔軒公MC 12:51 2023/11/22 叱咤樂壇流行榜2023丨尹光打入「我最喜愛的男歌手」7強 光B撼鏡仔軒公MC 鄭欣宜驚喜「復出」聲演迪士尼動畫電影 Joyce與Dee哥合作《星願奇緣》 17:06 2023/11/22 鄭欣宜驚喜「復出」聲演迪士尼動畫電影 Joyce與Dee哥合作《星願奇緣》 你可能感興趣 欣宜復出丨神隱半年為許廷鏗《一場同學》MV任女主角 欣宜狀態超好網民大呼感動 10:20 2023/11/07 欣宜復出丨神隱半年為許廷鏗《一場同學》MV任女主角 欣宜狀態超好網民大呼感動 許廷鏗演唱會與樂迷歡度聖誕節 Alfred邀欣宜做嘉賓：大家都掛住舞台上嘅Joyce 16:57 2023/11/08 許廷鏗演唱會與樂迷歡度聖誕節 Alfred邀欣宜做嘉賓：大家都掛住舞台上嘅Joyce 一場同學丨許廷鏗晒與欣宜MV花絮照 願做對方一世「後盾」：所有祝福送給我的「巨孖寶」 16:08 2023/11/09 一場同學丨許廷鏗晒與欣宜MV花絮照 願做對方一世「後盾」：所有祝福送給我的「巨孖寶」 鄭欣宜 Disney 動畫片 電影