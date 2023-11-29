【無牌行醫】旺角無牌診所打美容針現醫療事故　2女被捕揭非法行醫約2年

▲ 其中一名疑犯。（曾秋文攝）

警方拘捕2名女子涉嫌「無牌行醫」、「管有第一部毒物」及行使虛假文書。西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫表示，有鑑於最近有市民注射botox針後出現醫療事故，警方今日聯同衞生署採取行動，在旺角彌敦道655號樓上一間無牌診所內拘捕1名36歲姓吳及34歲姓陳女子。

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探員今日（29日）中午時分喬裝顧客，當時機成熟時出示搜令，其後在無牌診所內檢獲大批botox藥物、抗生素、美容針、激光機及其他需註冊醫生處方的藥物等。被捕兩名女子分別為上址無牌診所的負責人及職員，相信有人假冒醫生替市民注射美容針。

調查顯示該非法診所開業約2年，過去一年曾替700至800名市民非法注射美容針，警方稍後會聯絡該批曾注射美容針的市民協助搜證。警方呼籲市民應光顧註冊醫生進行美容注射療程，必要時可查核醫生名單，當注射美容針後有發燒及不適情況應盡快求醫。

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記者：曾秋文