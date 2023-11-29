【投考消防】消防處放寬入職視力及體能要求　冀測試合格率增至8成

▲ 消防處本周五起放寬入職視力及體能要求。（梁偉榮攝）

消防處今日（29日）宣布，本周五（12月1日）起放寬4個職系，包括消防隊長、消防員、救護主任及救護員的入職要求，修訂視力測試及體能測驗要求，以吸引更多不同背景及能力的人士投考。消防及救護學院長于文陽指，加入消防處工作非常需要體能，視力要求亦非常嚴格，強調調整測試不會影響日後救援工作，有信心屬員完成26星期的訓練後能達到執勤水平，又期望調整後能提高視力及體能測試合格率至8成。

戴眼鏡者可投考消防

現時投考消防隊長需要在不佩戴眼鏡情況下，在6米距離用左眼及右眼指示測試範圍第5行的字型方向，並以雙眼指示第6行的字型方向；消防員則需要用左眼及右眼清楚指示第6行的字型方向。經調整後，所有考生須在不戴眼鏡下，單眼指示第4行字型方向，並可以選擇配戴眼鏡指示第6行的字型方向，必須通過兩部分方為合格。

高級消防區長洪重穆指，將安排有需要佩戴眼鏡的屬員進行實力檢測，並為其度身訂造鏡片，讓屬員配合具防霧功能面罩使用。面罩每副約$2000元，費用由處方支付。他又指，雖然視力要求有調整，但為免參與救援工作時發生「甩眼鏡」等意外，不會接受視力太差人士加入。

引體上升由須做3次改為只須做1次

體能方面，現時入職有8個體能測試項目，經調整後，各項測試項目的測試時限由60秒放寬至90秒，又加入傾斜引體上升項目。洪重穆指，以往考生多數認為引體上升較具挑戰性，調整後引體上升由須做3次改為只須做1次，或做3次傾斜引體上升。雙槓雙臂屈伸則由須做9次減至5次；掌上壓由32次減至28次。

助理消防區長金智恒表示，做1次引體上升確保考生沒有先天，如關節上的問題，未來能夠被訓練。他指，調整參考了訓練數據，如考生能通過入職的體能要求，便足夠應付26星期的訓練，有信心屬員完成訓練後能達到執勤水平，強調不會降低出班要求。

冀調整後合格率達8成

于文陽表示，過往有約6成考生能通過視力及體能測試，期望調整後能提高至8成。于文陽又指，截至11月初，消防員及救護員整體約有3%空缺，當中以消防隊長（行動）最嚴重，缺約90人、消防員則缺約120名；救護主任缺約10名、救護員缺約60名。他相信，調整測試要求可吸引有能力的人士報考，但現時無意調整語文能力要求。

于文陽又指，調整後將消防隊長的體能測試時間推到最後，即比以往多5個月準備體能測試，加上體能教官於體驗日指導考生正確姿勢及鍛煉技巧，相信可以大幅提升考生的信心和鍛煉效率。

消防處透過招募連線計劃，向本地大學生、内地大學港生、運動員及少數族裔宣傳調整後的入職要求，吸引更多不同背景及有才能人士加入消防處。于文陽表示，處方已經去過中山大學及暨南大學進行招募連線計劃，並收到110份申請，當中有2位已加入消防處。少數族裔方面則有17名非華裔人士加入消防處，包括5名消防隊長、11名消防員及1名救護員。

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記者：吳穎嵛