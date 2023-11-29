  • 23°C
香港時間 : 20231129日 (週三) 19:27
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投靠消防】消防處放寬入職視力及體能要求　冀測試合格率增至8成

社會 19:13 2023/11/29

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

消防處本周五起放寬入職視力及體能要求。（梁偉榮攝）

消防處今日（29日）宣布，本周五（12月1日）起放寬4個職系，包括消防隊長、消防員、救護主任及救護員的入職要求，修訂視力測試及體能測驗要求，以吸引更多不同背景及能力的人士投考。消防及救護學院長于文陽指，加入消防處工作非常需要體能，視力要求亦非常嚴格，強調調整測試不會影響日後救援工作，有信心屬員完成26星期的訓練後能達到執勤水平，又期望調整後能提高視力及體能測試合格率至8成。

戴眼鏡者可投考消防

現時投考消防隊長需要在不佩戴眼鏡情況下，在6米距離用左眼及右眼指示測試範圍第5行的字型方向，並以雙眼指示第6行的字型方向；消防員則需要用左眼及右眼清楚指示第6行的字型方向。經調整後，所有考生須在不戴眼鏡下，單眼指示第4行字型方向，並可以選擇配戴眼鏡指示第6行的字型方向，必須通過兩部分方為合格。

高級消防區長洪重穆指，將安排有需要佩戴眼鏡的屬員進行實力檢測，並為其度身訂造鏡片，讓屬員配合具防霧功能面罩使用。面罩每副約$2000元，費用由處方支付。他又指，雖然視力要求有調整，但為免參與救援工作時發生「甩眼鏡」等意外，不會接受視力太差人士加入。

引體上升由須做3次改為只須做1次

體能方面，現時入職有8個體能測試項目，經調整後，各項測試項目的測試時限由60秒放寬至90秒，又加入傾斜引體上升項目。洪重穆指，以往考生多數認為引體上升較具挑戰性，調整後引體上升由須做3次改為只須做1次，或做3次傾斜引體上升。雙槓雙臂屈伸則由須做9次減至5次；掌上壓由32次減至28次。

助理消防區長金智恒表示，做1次引體上升確保考生沒有先天，如關節上的問題，未來能夠被訓練。他指，調整參考了訓練數據，如考生能通過入職的體能要求，便足夠應付26星期的訓練，有信心屬員完成訓練後能達到執勤水平，強調不會降低出班要求。

冀調整後合格率達8成

于文陽表示，過往有約6成考生能通過視力及體能測試，期望調整後能提高至8成。于文陽又指，截至11月初，消防員及救護員整體約有3%空缺，當中以消防隊長（行動）最嚴重，缺約90人、消防員則缺約120名；救護主任缺約10名、救護員缺約60名。他相信，調整測試要求可吸引有能力的人士報考，但現時無意調整語文能力要求。

于文陽又指，調整後將消防隊長的體能測試時間推到最後，即比以往多5個月準備體能測試，加上體能教官於體驗日指導考生正確姿勢及鍛煉技巧，相信可以大幅提升考生的信心和鍛煉效率。

消防處透過招募連線計劃，向本地大學生、内地大學港生、運動員及少數族裔宣傳調整後的入職要求，吸引更多不同背景及有才能人士加入消防處。于文陽表示，處方已經去過中山大學及暨南大學進行招募連線計劃，並收到110份申請，當中有2位已加入消防處。少數族裔方面則有17名非華裔人士加入消防處，包括5名消防隊長、11名消防員及1名救護員。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳穎嵛

相關文章

【搶人才】消防處調整消防隊長體能測試　研放寬消防員視力要求
18:14 2023/06/19
【搶人才】消防處調整消防隊長體能測試　研放寬消防員視力要求
【搶人才】警隊本周五起調整3項入職要求　撤最低身高及體重要求、增中英筆試
10:45 2023/05/03
【搶人才】警隊本周五起調整3項入職要求　撤最低身高及體重要求、增中英筆試

你可能感興趣

【搶人才】消防處調整消防隊長體能測試　研放寬消防員視力要求
18:14 2023/06/19
【搶人才】消防處調整消防隊長體能測試　研放寬消防員視力要求
【搶人才】警隊本周五起調整3項入職要求　撤最低身高及體重要求、增中英筆試
10:45 2023/05/03
【搶人才】警隊本周五起調整3項入職要求　撤最低身高及體重要求、增中英筆試
職位招聘 消防員 運動員 消防處

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

湯馬戀｜湯洛雯完成超豪華過大禮　靚湯：好多謝馬生嘅疼愛
湯馬戀｜湯洛雯完成超豪華過大禮　靚湯：好多謝馬生嘅疼愛
急症室最長等候時間（11月29日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月29日 時間16:05）