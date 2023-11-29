【網絡詐騙】每14分鐘現1宗騙案　吳傑莊促政府設跨界別協助機制

▲ 選委界立法會議員吳傑莊指網上騙案惡化到今年上半年每14分鐘便有1宗。（資料圖片）

網絡詐騙案日益猖獗，立法會大會今日討論議員議案「全面打擊網絡詐騙罪行議案」。多位議員認同政府應加大力度打擊網絡詐騙，並提出多項建議。提出議案的選委界立法會議員吳傑莊建議政府應設跨界別協助機制，有系統地組織金融、電訊及科技界合作，以高科技手段從源頭阻斷騙案。

吳傑莊引述統計數字，指香港上半年整體科技罪案較去年同期上升47%，高達15,637宗；網上騙案由去年每20分鐘1宗，惡化到今年上半年每14分鐘便有1宗。

吳傑莊提到，雖然剛剛成立了一個民間反詐騙大聯盟，然而單靠民間的力量並不足夠。他認為政府要加快阻截詐騙集團的資金流，同時建議政府應加強宣傳教育工作，如在學校、電子媒體舉辦講座，以「持久戰」對抗騙案。

科技創新界立法會議員邱達根亦認同政府要設立跨部門工作小組，在源頭打擊網絡騙案。在短期方面，他建議電訊商可設舉報機制，當市民多次舉報同一疑似騙徒電話號碼後，電訊商可取消該電話號碼的登記。

經民聯立法會議員盧偉國建議政府善用拒收訊息登記冊，同時全面加強及審視本港的網絡安全，並就維護網絡等機制引入法規監管。選委界立法會議員黃錦輝亦提議立法以加強社交平台預防詐騙的責任。

鄧炳強：今年首10月拘捕近5000人涉不同詐騙案

保安局局長鄧炳強發言時稱，政府不斷加大執法力度，在今年首10個月已拘捕近5000人涉及不同的詐騙案、警方與通訊辦及電訊商成立的專責工作小組由去年成立至今，已推出多項措施，包括電訊商按警方要求攔截涉及詐騙案的網頁連結及電話號碼，截至十月底，約有40萬個本地電話號碼因此被暫停服務。

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記者：戴朗希