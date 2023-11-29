親子好去處︱深海探險「沈括號科考船」首度靠港　免費睇展覽探索海洋研究工作

▲ 沈括號科考船將於11月30日靠岸海港城，為了讓大眾了解更多海洋科普知識。(任薏攝)

充滿神秘感的海洋，長年來都吸引人類登上探索船，進入深海探索。曾赴全球最深的馬里亞納海溝——沈括號科考船今天（29日）靠岸香港海港城，明天（30日）起將會展示觀光潛水器，公開讓大眾一同沉浸式體驗海洋科普世界。

最新影片推介：

沈括號科考號停靠香港

深淵極客沈括號科考船於11月30日至12月3日首度停靠香港，舉行「深海探索科普開放日及展覽」，免費予公眾參觀，了解海洋秘密。開放日主要設有2大主題「科考船知多少」和「走進未知世界與科考隊員日常」。第一主題亮點是參觀可下潛至6,000米海深的深潛器模型、科察船模型以及載人觀光潛水器。

▲ 深淵極客沈括號科考船於舉行「深海探索科普開放日及展覽」。（任薏攝）

第二主題亮點是可以深入參觀及講解沈括號，並能近距離接觸科考人員的生活和工作環境，走進船上各個限制區域，包括操控整艘科考船的駕駛室，實驗室及首席科考人員的休息室，每部分都會有導賞員深入講解，公眾加深了解海洋研究的知識和工作。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

海洋科普展覽 深入了解科考船

除了登上沈括號科考號外，公眾更可參觀海洋科普展覽及專題講座，展覽內會展出載人觀光潛水器模型，以及科考員制服。大家亦可透過展板，認識各地探索海洋的破冰船歷史和展示於沈括號船上各模型展品的介紹。推介大家可以睇完展覽再登船，可以更容易投入海洋科普知識的樂趣之中。展覽亦邀請了一眾海洋研究的專家舉辦專題講座，以深入淺出的方式進行海洋知識演講。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

12月2日巡遊維港

沈括號更會於12月2日進行海上巡遊，遊歷尖沙咀至金紫荊廣場的沿海風景，讓公眾一覽沈括號科考船的風采，感受科學家研究海洋之路的艱辛。

活動詳情

沈括號科考船

日期：11月30日至12月3日

時間：上午10時至下午6時30分

地點：尖沙咀海港城海運碼頭

時長：每節45分鐘

名額：每節60人

語言：普通話為主

海洋科普展覽

日期：11月30日至12月3日

時間：上午10時至晚上7時

地點：尖沙咀海港城海運大廈旅客候船大堂

海洋科普專題講座

日期：11月30日至12月3日

地點：尖沙咀海港城海運大廈旅客候船大堂

場次：每日1-2場；每場30-45分鐘

一睹沈括號科考船風采 海上巡遊

日期：12月2日

時間：下午2時

路線：從尖沙咀海港城海運碼頭出發往西行，途經西九文化園區、中山公園、信德中心和中環，到會展中心金紫荊廣場回程，最後返回尖沙咀海港城海運碼頭，海上巡遊一圈。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

記者：任薏