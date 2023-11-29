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叱咤樂壇流行榜2023丨軒公盡顯紳士風度　Gin Lee衝動答錯問題

娛樂 20:00 2023/11/29

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李幸倪與張敬軒到香港大學與學生玩遊戲。

叱咤903 DJ聯同眾歌手走訪不同的大專院校，進行「多謝你唱廣東歌問答比賽」，透過比賽讓同學關注今年的上榜歌曲。

今天（11月29日）在香港大學登場的歌手分別是李幸倪（Gin Lee）、張敬軒（軒公）以及是叱咤903 DJ阿強、朱薰。

兩位歌手先各自夥拍兩名學生組隊挑戰「多謝你唱廣東歌問答比賽」，由Gin Lee率領的隊伍叫「Ginius」；而軒公的隊伍叫「軒著你的手」，3人在介紹隊名時更順勢牽手擺出心型動作，現場圍觀的學生都大感羨慕。

叱咤樂壇流行榜2023丨張敬軒深夜落區派傳單　軒公親解今年高調拉票原因

軒公為隊友助攻
 
兩位歌手拼盡全力協助同學取得叱咤頒獎禮門票，第一題問題問及軒公的歌曲《隱形遊樂場》的MV拍攝地，主持人朱薰尚未說畢完整題目，軒公便馬上喊出答案：「英國。」高調提示身旁的隊友們。

Gin Lee也不遺餘力，其中一條問題關於她的「903專業推介」第一位歌曲，她興奮地表示：「死啦，我有兩首！」然後不假思索便說出其歌曲名稱《企好》；豈料主持人阿強反問她的答案是A、B、C哪個選項。未聽到選項的Gin Lee只好亂猜，太心急未聽選項令她最後在該題中未能得分。

張敬軒

Gin Lee自責衰心急

在最後一題題目中，朱薰讀出張敬軒的《隱形遊樂場》的節錄歌詞並詢問歌曲名稱，軒公聽第一句時已想搶答，但最後還是假裝困惑：「呢題真係好難阿！」將答題權主動讓給Gin Lee，盡顯紳士風度，不過最後比賽仍由軒公率領的「軒著你的手」勝出！
 
雖然由Gin Lee率領的「Ginius」未能勝出，她發表感言指：「哎呀，衰心急！但都唔緊要，今日都好開心可以嚟到港大！」；勝方「軒著你的手」的女同學則興奮表示：「今日比讀港大仲開心！」

Gin Lee

男隊友亦指：「今日係人生最開心嘅一日 ，好榮幸又見到軒公又見到Gin Lee，真係好開心！」

至於軒公也有所分享：「希望自己今年入圍嘅廣東歌有好成績，最緊要係可以見到咁多同學仔一齊支持廣東歌，我哋每一位都有責任去做好廣東歌！」
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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