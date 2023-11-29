鄭裕玲透露有留意《新聞女王》　Do認會細心研究各男歌手再投票

▲ Do姐

女星鄭裕玲（Do姐）今日（11月29日）出席品牌活動，問到下月聖誕節會否出外旅行，Do姐說：「不會出外，因為聖誕節多人，過了這個節日才考慮，而且，最近工作也較忙。（最想去那個地方？）很多地方想去，但我又怕要搭很長時間飛機，所以也很矛盾，近近地就去日本北海道，或者新加坡和馬來西亞也很久沒去。」

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有留意《新聞女王》

談到平日工作忙碌，有何保養心得？Do姐說：「我很喜歡煲劇，會一邊煲、一邊敷面膜或搽精華再用機碌，又很有效用。（有否留意阿佘的新劇《新聞女王》？）有，我有看過，剛才也有與阿佘談天，阿佘也指很開心能做到不一樣的角色，十分恭喜她。」

▲ Do姐有留意阿佘主演的《新聞女王》。（陳慧安 攝）

投那位男歌手？

提到她的YouTube個人頻道訪問了那麼多藝人，有誰想再訪問，對此Do姐說：「位位也喜歡，我很感謝他們願意交心與我聊天，而且還有那麼多藝人，希望2024年可以做好自己YouTube頻道，大家也喜歡看。」

至於談到樂壇頒獎禮舉行在即，有否投票那位男歌手？Do姐說：「我沒有做，因為我掛住煲劇，等我細心留意下。（是否投姜濤？）我不會胡亂投，要看他2023年做過甚麼再研究下。」

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記者：陳曉柔

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