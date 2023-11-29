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【珍惜生命】女子危坐吐露港天橋　墮橋送院搶救

社會 20:45 2023/11/29

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(網上圖片)

今晚（29日）7時許，警方接報，一名女子在港鐵大學站對出的一條天橋危坐，懷疑企圖自殺。上址為橫跨吐露港公路，在沙田澤祥街的一條行車天橋，有駕駛人士見狀，即報警求助。

消防員已趕到現場，在橋下張開救生氣墊戒備，而談判專家亦奉召到場，游說該名女子返回安全位置。不過該女子隨後一躍而下，昏迷送往威爾斯親王醫院搶救。消息指,女事主懷疑受感情問題困擾輕生。

因有人在危險位置，吐露港公路(往九龍方向)近澤祥街的部份行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。同時，吐露港公路(往大埔方向)近澤祥街的部份行車線現已解封。
現時上址交通繁忙。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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