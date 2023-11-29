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【醫療事故】搶救期間一度未有開啟氧氣瓶氣閥　明愛79歲男病人死亡

社會 23:43 2023/11/29

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公立醫院今日（29日）發生醫療事故。明愛醫院公布，一名79歲眼科男病人，昨日（28日）懷疑出現急性腸阻塞情況，由眼科病房轉往深切治療部期間，血氧飽和度下降，情況急劇惡化後離世。

院方表示，有關病人過去曾接受胃潰瘍手術及疝氣手術，原定於今日（29日）接受眼科預約手術。病人昨日早上情況轉差，出現血氧飽和度下降情況，醫護人員提供氧氣治療。鑑於病人情況持續惡化，醫護團隊決定將病人轉往深切治療部繼續治療。

明愛表示，昨日早上約11時10分，病人在醫護人員陪同下，由眼科病房轉送往深切治療部，期間病人血氧飽和度再次下降，醫護人員為病人加大氧氣供應量，但其血氧飽和度持續下降。病人於11時15分抵達深切治療部。醫護人員發現病人使用的氧氣樽氣閥在運送期間未有開啟，病人在運抵深切治療部後，隨即獲安排合適的氧氣供應。

醫護人員為病人插喉搶救，惟病人情況持續惡化，於昨日中午12時50分離世。
 
院方非常關注事件，已向醫院管理局總辦事處通報，院方將成立根源分析委員會詳細調查事件及檢視病人運送流程。院方已即時執行多項加強措施，以確保所有醫療儀器在運送病人期間運作正常，以避免類似事件再次發生。有關個案已呈報死因裁判官跟進。
 
院方對病人離世感到十分難過，已與病人家屬會面及解釋事件，並向家屬致歉及致以深切慰問。院方會與病人家屬保持緊密溝通及盡力提供可行協助。

 

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