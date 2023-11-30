【港區國安法】港府強烈譴責美國會污衊國安法　促請美方停止干涉香港事務

▲ 港府強烈譴責美國會污衊國安法，促請美方停止干涉香港事務。（資料圖片）

特區政府今日（30日）強烈譴責美國眾議院外交事務委員會通過所謂《香港經濟貿易辦事處認證法案》，完全漠視香港特區在「一國兩制」下的地位，惡意污衊實施《香港國安法》的正當和合法目的，詆毀香港特區政府正當依法保障人權和法治的事實，粗暴干預香港事務。

政府指該法案違反事實，以政治目的抹黑並攻擊香港特區駐美國經濟貿易辦事處在推動港美之間互惠互利的經貿關係及文化交流的工作，以誤導手法誘使要取消有關經貿辦的特權豁免待遇甚至關閉經貿辦。特區政府強烈譴責這些因個別政治利益而破壞貿易關係的圖謀，並嚴正促請美方不再違反國際關係的基本準則，立即停止對香港特區的政治抹黑攻擊和干涉香港事務。

特區政府一直按「一國兩制」原則與世界各地建立和維持經貿關係，包括根據《基本法》第156條及當地法律，在全球設立14個海外經貿辦，作為特區駐當地的官方代表，其中包括在美國設立的三個經貿辦。

發言人強調，美國在港享有重大的經濟利益，美國對香港的貿易順差過去十年達2,849億美元，是其全球貿易夥伴中最高，有超過1,200家美國公司在港設有業務。若美方一意孤行，藉所謂《香港經濟貿易辦事處認證法案》破壞港美本應互惠互利的關係，最終會損害美國及其企業的利益。

特區政府表示，在美國設立的三個經貿辦會繼續無畏無懼和不偏不倚地推廣香港的獨特優勢、說好香港故事，並在必要時駁斥不實報道和澄清誤解，冀可在互惠互利的原則下，推動港美經貿關係發展和不同方面的合作。

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記者：黃穎津